السجون تستعيد "وليد".. هرب فى أحداث يناير وسقط بعين شمس





كتب أحمد إسماعيل

كلفت نيابة عين شمس الجزئية رجال مباحث عين شمس، بتسليم هارب من سجن وادى النطرون خلال أحداث يناير 2011، الى قطاع مصلحة السجون لتنفيذ الحكم الصادر ضده، وأمرت برفع اسمه من قوائم الهاربين.

كانت البداية بورود معلومات لرجال مباحث قسم شرطة عين شمس، تفيد بأن "وليد.س.ع" 43 سنة مندوب مبيعات، سابق اتهامه فى القضية رقم 4746 مصر الجديدة لسنة 1996 "سرقات متنوعة"، وهارب من سجن وادى النطرون 440 خلال أحداث يناير 2011 حيث كان يقضى عقوبة السجن 10 سنوات فى إدانته بحيازة مخدرات بالقضية القضية رقم 6891/2147 جنايات الشيخ زايد لسنة 2009 يتردد على منطقة سكنه بدائرة القسم.

وبإعداد الأكمنة اللازمة ألقت قوة من مباحث القسم القبض عليه، وبعرضه النيابة أمرت بمخاطبة قطاع مصلحة السجون لرفعه من قوائم الهاربين.