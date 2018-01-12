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"الزراعة": ضم 4 أعضاء جدد إلى فريق وحدة تنسيق استراتيجية التنمية الزراعية

الجمعة، 12 يناير 2018 09:50 ص
"الزراعة": ضم 4 أعضاء جدد إلى فريق وحدة تنسيق استراتيجية التنمية الزراعية الدكتور عبد المنعم البنا وزير الزراعة واستصلاح الاراضى


كتب عز النوبى
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قرر الدكتورعبد المنعم البنا وزير الزراعة واستصلاح الأراضى، ضم 4 أعضاء جدد الى فريق عمل وحدة تنسيق ومتابعة استراتيجية التنمية الزراعية المستدامة رؤية مصر 2030.

وبحسب القرار الوزارى الذى حمل رقم 64 لسنة 2018، يتم ضم كلاً من: رئيس قطاع الهيئات وشئون مكتب الوزير، ورئيس قطاع الخدمات الزراعية والمتابعة، ورئيس قطاع الشئون المالية والتنمية الإدارية، والمستشار القانوني للوزارة، الى فريق عمل الوحدة.

كما أصدر وزير الزراعة القرار الوزارى رقم 63 لسنة 2018، بندب الدكتور عبد العزيز أحمد الطويل،رئيس بحوث بمعهد بحوث البساتين، للعمل وكيلاً لذات المعهد لشئون الإرشاد والتدريب.

 

 


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