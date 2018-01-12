"الزراعة": ضم 4 أعضاء جدد إلى فريق وحدة تنسيق استراتيجية التنمية الزراعية

"الزراعة": ضم 4 أعضاء جدد إلى فريق وحدة تنسيق استراتيجية التنمية الزراعيةالجمعة، 12 يناير 2018 09:50 ص
الدكتور عبد المنعم البنا وزير الزراعة واستصلاح الاراضى
كتب عز النوبى
إضافة تعليق
قرر الدكتورعبد المنعم البنا وزير الزراعة واستصلاح الأراضى، ضم 4 أعضاء جدد الى فريق عمل وحدة تنسيق ومتابعة استراتيجية التنمية الزراعية المستدامة رؤية مصر 2030.
وبحسب القرار الوزارى الذى حمل رقم 64 لسنة 2018، يتم ضم كلاً من: رئيس قطاع الهيئات وشئون مكتب الوزير، ورئيس قطاع الخدمات الزراعية والمتابعة، ورئيس قطاع الشئون المالية والتنمية الإدارية، والمستشار القانوني للوزارة، الى فريق عمل الوحدة.
كما أصدر وزير الزراعة القرار الوزارى رقم 63 لسنة 2018، بندب الدكتور عبد العزيز أحمد الطويل،رئيس بحوث بمعهد بحوث البساتين، للعمل وكيلاً لذات المعهد لشئون الإرشاد والتدريب.
إضافة تعليق
الدليل الكامل للترشح لرئاسة الجمهورية.. 10 شروط يجب توافرها فى طالب الترشح.. ألا يحمل هو أو زوجه أو والديه جنسية أخرى وأن يحصل على تزكية 20 نائبا أو 25 ألف مواطن فى 15 محافظة أبرزها
بعد نجاحها فى الصين.. هل تساعد إقامة مستشفى بمصر الزوجة على "تطفيش" عشيقة زوجها.. زوجات يطالبن بتكرار التجربة الصينية للانتقام من الرجل الخائن.. واستشارى علاقات زوجية: الفكرة لا تناسب المصريين والحل فى التفاهم
لا توجد تعليقات على الخبر
مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة