"الزراعة": تصدير 125 ألف شتلة لـ12 صنف فاكهة إلى السعودية والأردن





كتب عز النوبى

قال المهندس محمود عطا رئيس الإدارة المركزية للبساتين والحاصلات الزراعية بوزارة الزراعة، إنه من خلال البرنامج الاصلاحى للنهوض بالقطاع الزراعى وخاصة فى تنمية الصادرات الزراعية، وافقت الإدارة على تصدير ما يقرب من 125 ألف شتلة فاكهة، لـ12 صنفًا من الفاكهة للسعودية والأردن خلال أسبوع.

وأضاف محمود عطا، فى تصريحات لـ"اليوم السابع"، أنه من ضمن موافقة إدارة الحاصلات الزراعية، تصدير 20 ألف شتلة منها "تفاح بلدى ومشمش، برقوق، وخوخ، وكمثرى، ورمان، وتين، وتوت، ومانجو"، إلى السعودية، بالإضافة إلى الموافقة على تصدير 105 آلاف شتلة تفاح ومشمش، وبرقوق، وخوخ، وكمثرى، وبرقوق، وكاكا، وتوت، وتين، ورمان وزيتون إلى الأردن، بالإضافة إلى الموافقة على تصدير 50 كجم من بذور تقاوى أصوال الموالح إلى بلجيكا، وتصدير 52 كجم تقاوى ذرة شامية صفراء هجين فردى 168 إلى الجزائر.

وأضاف رئيس المحاصيل البستانية، أن جميع شتلات الفاكهة المصدرة تنطبق عليها جميع الاشتراطات والمواصفات، موضحًا أن مصر من الدول الرائدة فى تصدير الشتلات، وفقًا للمواصفات القياسية العالمية، موضحًا أن جميع شتلات الفاكهة المصدرة تكون فى المشتل وتحت إشراف الوزارة، تنطبق عليها جميع المواصفات العالمية المصدرة إلى الخارج، إذ تعاين لجان من جميع المعاهد البحثية ولجنة الحاصلات الزراعية، مزارع شتلات الفاكهة المصدرة، فى حالة تقدم المصدر إلى التصدير.