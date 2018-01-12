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"الريف المصرى" تطلب معدات لمشروع الـ1.5 مليون فدان من "اتحاد الصناعات"

الجمعة، 12 يناير 2018 07:04 م
"الريف المصرى" تطلب معدات لمشروع الـ1.5 مليون فدان من "اتحاد الصناعات" اتحاد الصناعات - أرشيفية


كتبت: دانه الحديدى
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أكد محمد المهندس، عضو لجنة تعميق التصنيع المحلى ورئيس غرفة الصناعات الهندسية باتحاد الصناعات المصرية، أن شركة الريف المصرى، والمسئولة عن تنفيذ مشروع المليون ونصف المليون فدان، قدمت قائمة بالآلات والمعدات المطلوب توفيرها للمشروع إلى لجنة تعميق التصنيع المحلى بالاتحاد، وذلك فى إطار التعاون بين الشركة والاتحاد للاستعانة بآلات ومعدات مصرية خلال مراحل تنفيذ المشروع.

وأضاف المهندس، فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع"، أن غرفة الصناعات الهندسية ستناقش، الأحد المقبل، القائمة المتضمنة للآلات والمعدات المطلوبة للمشروع، بحيث يتم إرسال القائمة للشعب التابعة للغرفة لتحديد الآلات والمعدات التى يمكن تصنيعها محليًا، كذلك الكميات التى من الممكن توفيرها من قبل المصانع المحلية وفقا لإمكانيات التصنيع، لافتًا إلى أنه سيتم إرسال الرد إلى الشركة فى غضون 10 أيام.

وحول أهم المعدات المطلوبة من قبل شركة الريف المصرى، أوضح عضو لجنة تعميق التصنيع المحلى ورئيس غرفة الصناعات الهندسية باتحاد الصناعات المصرية، أن الشركة طالبت بتوفير آلات زراعية وطلمبات لرفع المياه، بجانب وحدات لإنارة الطرق ومعدات للحفر والبناء، على أن يتم تحديد التكلفة الخاصة بتوفير تلك المعدات محليًا بناء على القائمة النهائية.

ويذكر أن لجنة تعميق التصنيع المحلى باتحاد الصناعات المصرية، برئاسة حسام فريد حسنين، عقد اجتماعا مع شركة الريف المصرى المسئولة عن مشروع استصلاح المليون ونصف المليون فدان، بحضور عاطر حنورة رئيس مجلس إدارة الشركة وفريق عملها.

وناقش الاجتماع كيفية الاعتماد على المنتجات المصرية فى أعمال المشروع من معدات وآلات، بجانب مخرجات الصناعات الأخرى مثل مواد البناء والمواد الكيماوية والحبوب والمنتجات الغذائية، وغيرها من القطاعات الممثلة فى اتحاد الصناعات المصرية، كما طالبت اللجنة بتمهيد الطرق لاراضى المشروع، بما يسهل على الشركات المصرية توريد الآلات والمعدات اللازمة للمشروع.


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