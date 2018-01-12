الرى: إزالة 33425 حالة تعدى على نهر النيل منذ يناير 2015





كتبت – أسماء نصار

تواصل وزارة الموارد المائية والرى جهودها في مجال إزالة التعديات على نهر النيل وشبكة الترع والمصارف بمختلف محافظات الجمهورية، حيث قامت بإزالة 19396 حالة تعدى على نهر النيل متنوعة بين مباني سكنية وأعمال ردم وغيرها، وذلك منذ بدء الحملة الموسعة في أول مارس 2017 وحتى الآن.

وقال المهندس صلاح عز، رئيس قطاع تطوير وحماية نهر النيل، إن كافة الإزالات يتم تنفيذها في ظل التواجد الأمني المكثف لشرطة البيئة والمسطحات المائية والجهات الأمنية المختلفة، حيث بلغ إجمالي ما تم إزالته منذ انطلاق الحملة القومية لإنقاذ نهر النيل في الخامس من يناير 2015 (33425) حالة تعدى تم تنفيذها،كما تقوم الوزارة حالياً - ممثلة في قطاع الري - وبالتعاون مع الأجهزة الأمنية ومديريات الأمن بالمحافظات بتنفيذ حزمة من حملات الإزالات الموسعة بمختلف المحافظات، والتي بدأت فعالياتها منذ أول مارس 2017، وأسفرت حتى الآن عن تنفيذ 33904 إزالة بالوجهين القبلي والبحري.

فيما أفاد المهندس عبد اللطيف خالد، رئيس قطاع الري، بأن إجمالي الإزالات التي قام القطاع بتنفيذها على منافع الري وشبكة الترع منذ بدء الحملة القومية لإنقاذ نهر النيل في يناير 2015 حتى تاريخه قد بلغت (79583) إزالة طبقاً لقانون 12 لسنة 1948، حيث تنوعت الإزالات ما بين مباني خرسانية ومباني بالطوب الأحمر وأسوار وتشوينات وردم بالمجرى وخلاف.

وفي هذا الصدد أفاد المهندس السيد علي شلبي، رئيس الهيئة المصرية العامة لمشروعات الصرف بأن الهيئة ومنذ بدء الحملة القومية لإنقاذ نهر النيل قامت بتنفيذ العديد من الإزالات في نطاق الوجهين القبلي والبحري بلغت 32931 إزالة موزعة على أقاليم الصرف الستة بمختلف أنحاء الجمهورية، حيث تم تنفيذ (9891) إزالة بإقليم صرف شرق الدلتا كما تم تنفيذ (437) إزالة بإقليم صرف القناة وسيناء، وكذلك (5698) إزالة في نطاق إقليم وسط الدلتا، بالإضافة إلى (3451) إزالة بإقليم غرب الدلتا، فضلا عن تنفيذ (5441) إزالة بإقليم مصر الوسطى، إلى جانب تنفيذ (8013) إزالة بإقليم مصر العليا.