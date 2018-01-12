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الخارجية: محاولات تنظيم الإخوان الإرهابى للوقيعة بين مصر والكويت مفضوحة

الجمعة، 12 يناير 2018 09:31 م
الخارجية: محاولات تنظيم الإخوان الإرهابى للوقيعة بين مصر والكويت مفضوحة المتحدث باسم الخارجية


كتب أحمد جمعة
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تعقيبا على ما تم تداوله في بعض وسائل الإعلام التابعة لتنظيم الإخوان الإرهابى من تسريبات تتناول بشكل سلبى علاقات مصر مع دولة الكويت الشقيقة وبعض دول الخليج، أكد المستشار أحمد أبو زيد المتحدث باسم وزارة الخارجية، أن مصر تثمن عالياً وتقدر بكل إعزاز علاقاتها الراسخة والقوية مع دولة وشعب الكويت، وهو ما برهنت عليه تاريخيا مواقف الدولتين والشعبين في تضامنهما مع بعضهما البعض في مواجهة التحديات المختلفة.

 

وحذر أبو زيد، من خطورة الالتفات الي محاولات الوقيعة والاضرار بعلاقات مصر مع أشقائها العرب من قبل تنظيم الاخوان الإرهابى وأذرعه الإعلامية المعروفة، ومن يقف ورائها من دول وجهات تستهدف الإضرار بمصر.

 

وأوضح المتحدث باسم الخارجية، أنه على الرغم من سياسة وزارة الخارجية الثابتة بعدم التعليق على مثل تلك الأعمال المشبوهة التى لا تعبر إلا عن يأس مقترفيها، إلا أنه تقديرا وإعزازا للعلاقة الوثيقة التي تربط بين الشعبين المصرى والكويتى، واحتراماً لمواقف دولة الكويت الراسخة فى دعم مصر وشعبها، فقد آثرت أن تؤكد مجددا على موقفها تجاه دولة الكويت وأشقائها من دول الخليج المعروفة بدعمها لمصر واحترامها لإرادة شعبها.

 


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