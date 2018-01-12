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الجمعة، 12 يناير 2018 12:50 م
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الحماية المدنية تسيطر على حريق داخل شقة سكنية فى الدقهلية

الجمعة، 12 يناير 2018 11:31 ص
الحماية المدنية تسيطر على حريق داخل شقة سكنية فى الدقهلية حريق - أرشيفية


الدقهلية - شريف الديب
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تمكنت قوات الحماية المدنية، من السيطرة على حريق شب داخل غرفة نوم بشقة سكنية بمدينة الكردى فى محافظة الدقهلية.

تلقى اللواء أيمن الملاح مدير أمن الدقهلية، إخطارا من اللواء أحمد خيرى مدير مباحث المديرية، بورود بلاغ لقسم شرطة الكردى، من إدارة شرطة النجدة بنشوب حريق بمنزل كائن ببندر الكردى.

انتقل مأمور وضباط القسم، وقوات الحماية المدنية، إلى مكان البلاغ، وتم السيطرة على الحريق وإخماده، وبالفحص تبين نشوب الحريق بغرفة نوم أطفال بشقة "حمادة س ع" 31 سنة سائق، بالطابق الثانى بمنزل مكون من ثلاث طوابق ملك والده، وأسفر الحريق عن إصابة ابنته "تغريد" 7 سنوات بحروق متفرقة بالجسم، وتم نقلها إلى مستشفى المنصورة العام، واحتراق بعض محتويات الغرفة.

وبسؤال والد المصابة، علل سبب الحريق نتيجة حدوث ماس كهربائى بالوصلات الداخلية بالغرفة، ولم يتهم أحدا بالتسبب فى ذلك، وجارى موالاة الاستعلام عن حالة المصابة، وتم إخطار قسم الأدلة الجنائية لإجراء المعاينة اللازمة، وتحرر عن ذلك المحضر رقم 33 /2018 إدارى القسم، وجارى العرض على النيابة.

 


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