الحماية المدنية بالشرقية تسيطر على حريق بمخزن بلاستيك ومنزل بأبوكبير

الحماية المدنية بالشرقية تسيطر على حريق بمخزن بلاستيك ومنزل بأبوكبيرالجمعة، 12 يناير 2018 05:26 ص
سيارة إطفاء - أرشيفية
الشرقية- فتحية الديب
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تمكن ضباط الحماية المدنية بالشرقية، اليوم، من السيطرة على حريق بمخزن مخلفات بلاستيك مقام على مساحة 350 مترا.
تلقى اللواء رضا طبلية، مدير أمن الشرقية، إخطارا من اللواء محمد والى، مدير المباحث الجنائية، يفيد بلاغا بنشوب حريق بمخزن بلاستيك مقام على مساحة، 350 مترا، ملك" ح م ع" 30 سنة تاجر بلاتسيك مقيم منشية رضوان، وأسفر الحريق عن إحتراق بعض مخلفات البلاستيك، ورجح صاحب المخزن أن يكون الحريق بسبب ماس كهربائى.
وفى سياق متصل تمكنت الحماية من السيطرة على حريق بمنزل بناحية عزبة كركور مركز أبوكبير، وتبين نشوب الحريق بمحل بقالة ملحق بالمنزل وبسؤال صاحب المنزل رجح أن يكون الحريق بسبب ماسك كهربائى.
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