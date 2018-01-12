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الحشد العشائرى يرفع مشاركته فى حماية الحدود بين ديالى وصلاح الدين بالعراق

الجمعة، 12 يناير 2018 06:32 م
الحشد العشائرى يرفع مشاركته فى حماية الحدود بين ديالى وصلاح الدين بالعراق الحشد الشعبى العراقى


(أ ش أ)
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أعلن عضو اللجنة الأمنية فى مجلس محافظة ديالى العراقية عبد الخالق العزاوي، اليوم الجمعة، تضاعف نسب مشاركة الحشد العشائرى بحماية حدود المحافظة مع صلاح الدين.

وقال العزاوى، وفقا لقناة (السومرية نيوز) إن مشاركة الحشد العشائرى فى حماية حدود ديالى الفاصلة مع صلاح الدين تضاعفت بنسبة 50% من خلال فتح نقاط مرابطة جديدة بالتنسيق مع بقية تشكيلات المؤسسة الأمنية " .

وأضاف العزاوى أن أمن "القرى على الحدود بين ديالى وصلاح الدين من جهة ناحية العظيم (60 كم شمال بعقوبة) أصبحت تحت حماية الحشد العشائرى بسبب دوره وفعاليته فى مسك الأرض"، مشيرا إلى أن التنسيق الجيد مع القوات الأمنية أسهم فى منع حدوث الكثير من الخروقات".

يذكر أن الحدود الفاصلة بين محافظتى ديالى وصلاح الدين عانت الأشهر الماضية من توترات أمنية بسبب نشاط خلايا تنظيم داعش الإرهابى .


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