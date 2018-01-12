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"الجنايات" تقرر غدا مصير مجند أمن مركزى قتل أمين شرطة فى جاردن سيتى

الجمعة، 12 يناير 2018 02:03 ص
"الجنايات" تقرر غدا مصير مجند أمن مركزى قتل أمين شرطة فى جاردن سيتى محكمة،ارشيفية


كتبت محمود نصر
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تصدر محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بالتجمع الخامس، غدا السبت، برئاسة المستشار مجدى حسين، حكمها على مجند متهم بقتل أمين شرطة، وشروعه فى قتل آخر بمنطقة تأمين السفارات فى جاردن سيتى.

تعقد الجلسة بعضوية المستشارين أسامة أبو صافى، ومنتصر أحمد كحك، وأمانة سر أحمد فهمى، وأيمن أحمد عبد اللطيف.

وأحالت نيابة وسط القاهرة الكلية، بإشراف المحامى العام الأول المستشار سمير حسن، رضوان ونيس مجند بالإدارة العامة للعمليات الخاصة التابع لقطاع الأمن المركزى إلى محكمة الجنايات بعدما أطلق الرصاص على أمينى شرطة بقطاع الأمن المركزى وأودى بحياة أحدهم وإصابة الآخر.

وكشفت مناظرة النيابة لجثة أمين الشرطة المجنى عليه أسامة عابدين، عن إصابته بـ7 طلقات نارية، اخترقت مناطق متفرقة من جسده، أدت لوفاته فى الحال.


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جنايات القاهرة

مجند يقتل امين شرطة



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