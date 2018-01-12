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التحقيق مع 8 متهمين بقتل شاب وإصابة شقيقته بسبب خلافات المصاهرة بالمنيب

الجمعة، 12 يناير 2018 10:50 ص
التحقيق مع 8 متهمين بقتل شاب وإصابة شقيقته بسبب خلافات المصاهرة بالمنيب حبس - أرشيفية


كتب أحمد الجعفرى
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تباشر نيابة قسم الجيزة، برئاسة المستشار أحمد عطية، اليوم الجمعة، التحقيق مع 8 أشخاص، لاتهامهم بقتل شاب وإصابة شقيقته بإطلاق النار عليهم، بسبب خلافات متعلقة بالنسب، وحيازتهم أسلحة نارية وذخيرة، حيث طلبت النيابة تحريات المباحث حول الواقعة، للوقوف على ظروفها وملابساتها، وطلبت التقرير الطبى الخاص بالمصابين.

تلقى قسم شرطة الجيزة، بلاغا يفيد مقتل شاب وإصابة شقيقته، نتيجة إطلاق النار عليهما بمنطقة المنيب، وبإجراء التحريات تبين للرائد مصطفى كمال رئيس مباحث قسم شرطة الجيزة، أن 8 أشخاص هاجموا منزل بمنطقة المنيب، وأطلقوا النار على شاب يقيم به، وأصابوا شقيقته، بسبب خلافات سابقة متعلقة بالنسب بين عائلة المجنى عليهما والمتهمين.

وبإعداد عدة أكمنة تمكن الرائدان أحمد يوسف ومعتصم رزق وأمناء الشرطة محمود صلاح وربيع مبروك وحمدان عبد العزيز، من ضبط المتهمين بعد هروبهم لإحدى المحافظات، وضبط بحوزتهم 3 أسلحة نارية، وحرر محضرا بالواقعة وأخطر اللواء عصام سعد مساعد وزير الداخلية مدير أمن الجيزة، واللواء إبراهيم الديب مدير الإدارة العامة للمباحث، وباشرت النيابة التحقيق.

 


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