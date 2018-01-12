التحريات تحدد مصير متهم بالاتجار فى النقد الأجنبى بالموسكى





كتب أحمد إسماعيل

يكثف رجال مباحث الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة فى القاهرة تحرياتهم لكشف أبعاد النشاط الإجرامى لتاجر أجهزة كهربائية، سقط فى الموسكى متلبسا بالاتجار فى النقد الأجنبى خارج السوق المصرفى.

يأتى ذلك تنفيذا لقرار نيابة الموسكى الجزئية برئاسة المستشار محمد الحسينى. والذى تضمن التحفظ على المضبوطات من العملات الأجنبية، وإيداعها خزينة البنك المركزى واحتجاز المتهم.

كانت البداية بورود معلومات لضباط إدارة مكافحة جرائم الأموال العامة تتهم "نصر.ع.ع" 48 سنة صاحب محل أجهزة كهربائية بالاتجار بالنقد الأجنبى خارج السوق المصرفى، متخذا من منطقة الموسكى مكاناً لتجارته غير المشروعة.

أكدت التحريات صحة المعلومات فتم تقنين الإجراءات وإعداد الأكمنة والقبض على المتهم أثناء استبدال 1100 دولار أمريكى لشخص "سودانى الجنسية" بسعر 18.25 جنيه للدولار، وبحوزته 20 ألف جنيه.

وبمواجهته، اعترف المتهم بحيازته للمبالغ المضبوطة بحوزته بقصد الاتجار فى النقد الأجنبى خارج السوق المصرفى، فتحرر له المحضر اللازم، وتولت النيابة العامة التحقيق وقررت ما سبق.