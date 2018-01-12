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البيت الأبيض يرحب بتدمر بقايا الأسلحة الكيمياوية فى ليبيا

الجمعة، 12 يناير 2018 12:01 ص
البيت الأبيض يرحب بتدمر بقايا الأسلحة الكيمياوية فى ليبيا ترامب


(أ ش أ)
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هنأ البيت الأبيض ليبيا لتدميرها "ما تبقى من مخزونها من الأسلحة الكيماوية"، داعيا سوريا إلى التخلص هى الأخرى بشكل تام من برنامجها للأسلحة الكيماوية.

وقالت سارة ساندرز المتحدثة باسم البيت الأبيض، فى بيان، إن الولايات المتحدة ترحب بتدمير آخر ما تبقى من المخزون الليبى للأسلحة الكيماوية، والذى يعود إلى عهد (الرئيس الليبى الراحل) معمر القذافي.

ونقلت قناة "العربية" الإخبارية، عن ساندرز دعوتها سوريا إلى "التخلص من كل أسلحتها الكيماوية، وتفكيك برنامجها للأسلحة الكيماوية بشكل تام وضمان عدم إمكانية استخدام تلك الأسلحة ضد الشعب السوري".


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البيت الأبيض

الأسلحلة الكيمياوية

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