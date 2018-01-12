البيت الأبيض: ترامب لن يقبل سوى اتفاق يعالج نظام تأشيرة القرعة والهجرة

البيت الأبيض: ترامب لن يقبل سوى اتفاق يعالج نظام تأشيرة القرعة والهجرةالجمعة، 12 يناير 2018 02:55 م
الرئيس الأمريكى دونالد ترامب
أ ش أ
إضافة تعليق
قال راج شاه، المتحدث باسم البيت الأبيض، إن بعض السياسيين فى واشنطن يختارون النضال لصالح دول أجنبية، غير أن الرئيس ترامب، سيحارب دائما من أجل الشعب الأمريكى.
وأضاف شاه - فى بيان نشرته صحيفة "ذا هيل" الأمريكية، عبر موقعها الإلكترونى، اليوم الجمعة - أن ترامب لن يقبل سوى اتفاق هجرة يعالج بشكل كاف نظام تأشيرة القرعة والهجرة التسلسلية، اللذان يلحقان ضررا بالاقتصاد الأمريكى، ويسمحان بتدفق الإرهاب داخل أمريكا، على حد قوله.
كما أكد المتحدث باسم البيت الأبيض، أن ترامب سيرفض دائما الإجراءات المؤقتة والضعيفة والخطيرة التى تهدد حياة الأمريكيين الكادحين، وتقلل من عدد المهاجرين الذين يسعون إلى حياة أفضل فى الولايات المتحدة عبر مسار قانونى.
إضافة تعليق
صور.. "كوبرى أكتوبر.. حدوتة مصرية".. السائقون: الكوبرى سبب ارتفاع نسبة الطلاق بمصر.. ولو رجع الزمن ماكناش اشتغلنا الشغلانة دى.. بائع الجرائد: «الإنترنت قتل مهنتنا» وبعت زمان لمحمود المليجى ودلوقتى محدش بيشترى
صور.. البر الغربى يستضيف "ماراثون الأقصر الدولى" للعام الـ25.. 500 متسابق من 27 دولة يعدون على الأقدام بين معابد حتشبسوت والرمسيوم وتمثالى ممنون.. ورئيس الماراثون: بدأنا فى عام 1994 للتأكيد على أمن مصر
لا توجد تعليقات على الخبر
مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة