البيت الأبيض: ترامب لن يقبل سوى اتفاق يعالج نظام تأشيرة القرعة والهجرة





أ ش أ

قال راج شاه، المتحدث باسم البيت الأبيض، إن بعض السياسيين فى واشنطن يختارون النضال لصالح دول أجنبية، غير أن الرئيس ترامب، سيحارب دائما من أجل الشعب الأمريكى.

وأضاف شاه - فى بيان نشرته صحيفة "ذا هيل" الأمريكية، عبر موقعها الإلكترونى، اليوم الجمعة - أن ترامب لن يقبل سوى اتفاق هجرة يعالج بشكل كاف نظام تأشيرة القرعة والهجرة التسلسلية، اللذان يلحقان ضررا بالاقتصاد الأمريكى، ويسمحان بتدفق الإرهاب داخل أمريكا، على حد قوله.

كما أكد المتحدث باسم البيت الأبيض، أن ترامب سيرفض دائما الإجراءات المؤقتة والضعيفة والخطيرة التى تهدد حياة الأمريكيين الكادحين، وتقلل من عدد المهاجرين الذين يسعون إلى حياة أفضل فى الولايات المتحدة عبر مسار قانونى.