البورصة: تراجع رصيد شهادات إيداع إيديتا وبالم هيلز وارتفاع "جى بى أوتو"





كتب هانى الحوتى

كشف تقرير البورصة المصرية الأسبوعى، حول أرصدة الشركات من شهادات الإيداع الدولية حتى نهاية الأسبوع الجارى، عن استنفاد شركة أوراسكوم للاتصالات لسقف التحويل المتاح لإصدار شهادات، فيما تبقى لدى 14 شركة أخرى ما زالت تحتفظ بنسب وكميات مختلفة من شهادات الإيداع الأجنبية، وسجل شهادات شركة مدينة نصر للإسكان والتعمير، فى أول أسبوع طرح 324.22 مليون شهادة.

وتراجع سقف التحويل المتاح لإصدار شهادات إيداع دولية لشركة إيديتا للصناعات الغذائية إلى 21.62 مليون شهادة، وبالم هيلز إلى 660.91 مليون شهادة، فيما ارتفع سقف التحويل وشركة "جى بى أوتو" إلى 282.83 مليون شهادة، وشركة نعيم القابضة إلى 75.98 مليون شهادة، شركة السويس للأسمنت إلى 41.04 مليون شهادة.

واستقر سقف التحويل المتاح لإصدار شهادات إيداع بالنسبة للمجموعة المالية هيرميس القابضة عند 126.59 مليون شهادة، حديد عز عند 129.38 مليون شهادة، والبنك التجارى الدولى عند 15.167 ألف شهادة، والصناعات الغذائية العربية - دومتى عند 61.25 مليون شهادة.

كما استقرت نسب شهادات الإيداع لأسهم شركة ليسيكو مصر عند 4.32 مليون شهادة، ، وباكين عند 5.08 مليون شهادة، المصرية للاتصالات عند 166.89 مليون شهادة، وعامر جروب عند 1505.77 مليون شهادة.