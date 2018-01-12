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البرلمان الليبى يطالب بفتح تحقيق دولى فى تزويد تركيا للإرهابيين بالمتفجرات

الجمعة، 12 يناير 2018 01:46 م
البرلمان الليبى يطالب بفتح تحقيق دولى فى تزويد تركيا للإرهابيين بالمتفجرات رئيس مجلس النواب الليبى المستشار عقيلة صالح


كتب أحمد جمعة
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أدان مجلس النواب الليبى بأشد العبارات، محاولـة تزويــد الجماعات الإرهابية المتطرفة بكمية كبيرة من المواد المتفجرة كفيلة بتدمـير وإبـادة مدينة بأكملها عبر السفينـة (اندروميــدا) التى اعترضـتها السلطات اليونانية قادمة من الموانئ التركية ومتجهة إلى ليبيا فى انتهـاك صارخ للمواثيق الدولية ولقرارات مجلس الأمن الدولى ودعمـاً للجماعـات الإرهابيــة التى تحارب الشعـب الليـبى، مما يتضـح من طبيـعـة استخداماتها المتمثلة فى صنع المتفجرات والمفخخات التى تستخدمها هذه الجماعات فى قتل الليبيين ودمار ليبيا.

وعبر مجلس النواب الليبى فى بيان صحفى، الجمعة، عن استنكاره لهـذه الواقعــة، مطالبا بعثـة الأمـم المُتحـدة للدعـم فى ليبيا ومجلـس الأمــن الدولــي والاتحــاد الأوربـي والاتحــاد الأفريقـي وجامعة الـدول العربيــة وكافـة المؤسسات الحقوقية بتحقيق دولى عاجل فى هذه الحادثة الخطيرة، والكشف عن من يقف وراءها من داعمى الجماعات المتطرفة وأعداء الشعب الليبى والإنسانية، فالإرهاب يطال الجميع دون استثناء عبر مثل هذه الأعمال وغيرها من الدول الداعمة للإرهاب بالمنطقة، واتخاذ اجراءات دولية اتجاه العابثين بأمن ليبيا وسلامة شعبها والعبث باستقرارها.

وتقدم مجلس النواب بخالـص الشكـر باسم الشعب الليبي للسلطات اليونانية لحرصها على محاربة الإرهاب وإفشالها لوصول شحنة الموت هذه إلى الأراضي الليبية. 


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