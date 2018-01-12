البتروكيماويات تدرس إنشاء خط إنتاج بولى فينيل لتعظيم القيمة المضافة للغاز الطبيعى





كتب أحمد أبو حجر

تدرس شركة البتروكيماويات المصرية - إحدى شركات قطاع البترول- تنفيذ عدد من المشروعات المستقبلية لدعم إنتاج الشركة يأتى على رأسها إقامة مشروع جديد لإنتاج الأولفينات وإنشاء خط جديد لإنتاج البولى فينيل كلورايد لتعظيم القيمة المضافة من الغاز الطبيعى.

وكشف الكيميائى جابر أحمد رئيس الشركة عن الشركة تستهدف إنتاج 90 ألف طن من البولى فينيل كلورايد و65 ألف طن من الصودا الكاوية و15 ألف طن من حامض الهيدروكلوريك خلال العام المالى 2018 -2019.

وأضاف رئيس الشركة فى تصريحات صحفية أن ذلك يعمل فى الإسهام مع مشروعات تطوير وتحديث الوحدات الإنتاجية كإضافة مفاعل جديد ومشروعات تحديث أنظمة التحكم الآلى لمصنع الـPVC فى إحداث نقلة نوعية فى الأداء والعوائد.

وكانت الشركة قد نجحت خلال العام المالى 2016 – 2017، فى إنتاج حوالى 78.5 ألف طن البولى فينيل كلورايد، وإنتاج حوالى 78.2 ألف طن من الصودا الكاوية، فيما وصل إنتاج مركبات البولى فينيل كلورايد إلى حوالى 12 ألف طن ، و22.6 ألف طن حامض الهيدروكلوريك.