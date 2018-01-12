video7
سوبر كورة
المرأة
photo7
parlmany
parlmany
Ads
الجمعة، 12 يناير 2018 01:51 م
خالد صلاح
الرئيسية اقتصاد وبورصة

البتروكيماويات تدرس إنشاء خط إنتاج بولى فينيل لتعظيم القيمة المضافة للغاز الطبيعى

الجمعة، 12 يناير 2018 07:00 ص
البتروكيماويات تدرس إنشاء خط إنتاج بولى فينيل لتعظيم القيمة المضافة للغاز الطبيعى البتروكيماويات - أرشيفية


كتب أحمد أبو حجر
إضافة تعليق

تدرس شركة البتروكيماويات المصرية - إحدى شركات قطاع البترول-  تنفيذ عدد من المشروعات المستقبلية لدعم إنتاج الشركة يأتى على رأسها  إقامة مشروع جديد لإنتاج الأولفينات وإنشاء خط جديد لإنتاج البولى فينيل كلورايد لتعظيم القيمة المضافة من الغاز الطبيعى.

وكشف الكيميائى جابر أحمد رئيس الشركة عن الشركة تستهدف إنتاج 90 ألف طن من البولى فينيل كلورايد و65 ألف طن من الصودا الكاوية و15 ألف طن من حامض الهيدروكلوريك خلال العام المالى 2018 -2019.

وأضاف رئيس الشركة فى تصريحات صحفية أن ذلك يعمل فى الإسهام مع مشروعات تطوير وتحديث الوحدات الإنتاجية كإضافة مفاعل جديد ومشروعات تحديث أنظمة التحكم الآلى لمصنع الـPVC فى إحداث نقلة نوعية فى الأداء والعوائد.

وكانت الشركة قد نجحت خلال العام المالى 2016 – 2017، فى إنتاج حوالى 78.5 ألف طن البولى فينيل كلورايد، وإنتاج حوالى 78.2  ألف طن من الصودا الكاوية، فيما وصل إنتاج مركبات البولى فينيل كلورايد إلى حوالى 12 ألف طن ، و22.6 ألف طن حامض الهيدروكلوريك.


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

الإسكندرية للبترول تخطط لتكرير 5 ملايين طن من الخام خلال العام الجارى

قرار جمهورى بالترخيص لوزير البترول فى تعاقدات الاستكشاف بالصحراء الغربية

البتروكيماويات المصرية

الغاز الطبيعى

اخبار البترول



لا تفوتك
فيديو.. السيسى يفتتح المرحلة الرئيسية لتطوير المجمع الطبى للقوات المسلحة بالمعادى

فيديو.. السيسى يفتتح المرحلة الرئيسية لتطوير المجمع الطبى للقوات المسلحة بالمعادى

تقارير: ليفربول يشترط 80 مليون جنيه إسترلينى لرحيل محمد صلاح

تقارير: ليفربول يشترط 80 مليون جنيه إسترلينى لرحيل محمد صلاح

صور.. "كوبرى أكتوبر.. حدوتة مصرية".. السائقون: الكوبرى سبب ارتفاع نسبة الطلاق بمصر.. ولو رجع الزمن ماكناش اشتغلنا الشغلانة دى.. بائع الجرائد: «الإنترنت قتل مهنتنا» وبعت زمان لمحمود المليجى ودلوقتى محدش بيشترى

صور.. "كوبرى أكتوبر.. حدوتة مصرية".. السائقون: الكوبرى سبب ارتفاع نسبة الطلاق بمصر.. ولو رجع الزمن ماكناش اشتغلنا الشغلانة دى.. بائع الجرائد: «الإنترنت قتل مهنتنا» وبعت زمان لمحمود المليجى ودلوقتى محدش بيشترى

صور.. البر الغربى يستضيف "ماراثون الأقصر الدولى" للعام الـ25.. 500 متسابق من 27 دولة يعدون على الأقدام بين معابد حتشبسوت والرمسيوم وتمثالى ممنون.. ورئيس الماراثون: بدأنا فى عام 1994 للتأكيد على أمن مصر

صور.. البر الغربى يستضيف "ماراثون الأقصر الدولى" للعام الـ25.. 500 متسابق من 27 دولة يعدون على الأقدام بين معابد حتشبسوت والرمسيوم وتمثالى ممنون.. ورئيس الماراثون: بدأنا فى عام 1994 للتأكيد على أمن مصر

عبدالله الشامى لليوم السابع: البدرى ظلمنى فى الأهلى.. ومتفائل بالعميد

عبدالله الشامى لليوم السابع: البدرى ظلمنى فى الأهلى.. ومتفائل بالعميد

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة