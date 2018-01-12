الالتهابات الرئوية أكثر أسباب وفيات حديثى الولادة.. اعرف أعراضها





كتبت أمل علام

أكد الدكتور أدهم حجازى أستاذ طب الأطفال بجامعة عين شمس ، خلال مؤتمر حديثى الولادة للجمعية الشرعية المنعقد حاليا بالقاهرة، أن الالتهابات الرئوية لدى الأطفال من أكثر الأسباب حدوث الوفاة، وسبب انتشار الالتهابات الرئوية هو وجود الميكروبات سواء البكتيرية أو الفيروسية والتى تنتشر فى الأماكن المزدحمة خاصة مع عدم وجود الوعى الصحى.

وقال فى تصريح خاص لـ"اليوم السابع "أن علاج علاج التهابات الجهاز التنفسى مبكرا قبل أن تتطور إلى التهابات رئوية تنقذ حياة الطفل من الوفاة، موضحا أن أعراض الالتهابات الرؤية عادة ما تكون مصاحبة لارتفاع فى درجة الحرارة، والكحة، وصعوبة فى التنفس، ونهجان،وفى الحالات الشديدة تغير لون الجسم إلى اللون الأزرق .

وأضاف أنه من السهل تشخيص الالتهابات الرئوية عند الكشف الطبي،بالإضافة إلى وجود الأعراض سالفة الذكر ،موضحا أن بعض الحالات فإن تشخيص المرض قد يكون من خلال الكشف الطبى بالإضافة لوجود الأعراض سالفة الذكر، وقد يتم عمل أشعة على الصدر لتأكيد التشخيص، ولكنه ليس ضروريا فى كل الحالات .

وأشار إلى أنه لابد من علاج الالتهابات الرئوية بكل حسم ،وسرعة ،منعا لحدوث مضاعفات شديدة ومنها الوفاة، وهناك بعض الحالات يمكن علاجها خارج المستشفى، مع متابعة دقيقة مع الطبيب المعالج ،وهناك بعض الحالات لابد من نقلها للمستشفى حيث تخضع لعلاج مكثف شامل ، مثل إعطاء أوكسجين وأحيانا بمساعدة أجهزة التنفس الصناعى فى الحالات الحرجة .

وقال لابد من إعطاء مضادات حيوية قوية ومن الأفضل أن تكون بعد إجراء مزرعة من الإفرازات الخارجة من الفم "كالبصاق" ،مشيرا إلى أن الطفل يتم إعطاؤه المضادات الحيوية فى جميع حالات الالتهابات الرئوية حتى الفيروسية منها خوفا من الإصابة بميكروب بكتيرى مع الالتهابات الرئوية الفيروسية.

وأوضح أن الالتهابات الرئوية يمكن علاجها ويتم الشفاء الكامل منها إذا تم تشخيصها مبكرا، وإعطاء العلاج المناسب لها ،موضحا أن هناك بعض التطعيمات التى تحمى ضد بعض الميكروبات المسببة للالتهابات الرئوية وتعطى هذه التطعيمات بصورة إجبارية تبعا لجدول التطعيمات المدرج بجدول وزارة الصحة بالمجان ،موضحا أن هناك تطعيمات أخرى غير مدرجة بوزارة الصحة، وتحمى أيضا من بعض الالتهابات الرئوية الشديدة ويفضل إعطائها من قبل طبيب الأطفال المتابع للحالة.