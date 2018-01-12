الاستيلاء على ثلاث عجلات وتدمير خيمة بحملة دهم وتفتيش غرب الأنبار

الاستيلاء على ثلاث عجلات وتدمير خيمة بحملة دهم وتفتيش غرب الأنبارالجمعة، 12 يناير 2018 09:02 م
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تمكنت قوات فرقة المشاة الأولى فى الأنبار، اليوم الجمعة، من الاستيلاء على ثلاث عجلات وتدمير خيمة بحملة دهم وتفتيش غربى المحافظة.
وذكر قائد الفرقة اللواء الركن ستار جبار كاظم ـ فى تصريح نقلته وكالة الأنباء العراقية ـ أن قوة أمنية من فرقة المشاة الأولى نفذت حملة أمنية واسعة النطاق على مناطق مختلفة من صحراء قضاء الرطبة غربى الأنبار ، تمكنت خلالها من الاستيلاء على ثلاثة عجلات تابعة لعناصر داعش.
وأضاف أن القوات الأمنية عثرت على عجلة حمل نوع لورى مغطاة ويوجد سلك مسحوب من العجلة الى الخيمة وتم تدميرها ، فيما عثرت قوة أمنية أيضا على عجلتين نوع لورى أبيض اللون وعجلة حوثية تم تدمير كافة العجلات المضبوطة.
وفى نفس السياق ، أعلنت قوات الحشد الشعبى تمشيط قرية المسحك فى مكحول ، فيما قتل ثلاثة انتحاريين فى داعش ودمر ملجآن لهم.
وأضافت أن (اللواء 51 ) أنهى تمشيط منطقة مكحول قرية (المسحك) فى اليوم الثامن لعمليات التطهير والتفتيش ، وعثر على نفق كبير لداعش فى القرية ، وإن قوات الحشد الشعبى قتلت ثلاثة انتحاريين ودمرت ملجأين كانا يستخدمان للتخفى والتخزين.
وعلى جانب آخر ، أعلنت عضو مجلس النواب عن ائتلاف دولة القانون ابتسام الهلالى هروب عدد من الارهابيين بعضهم الى خارج البلاد بعد التلاعب بقانون العفو العام واضافة فقرة العفو عن ممولى الارهاب.
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