الإمارات توقع اتفاقية مع منظمة الصحة العالمية لدعم الرعاية الصحية باليمن

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وقعت وزارة الخارجية الإماراتية، اتفاقية تعاون مع منظمة الصحة العالمية لدعم الرعاية الطارئة للحياة ورعاية الأمهات وحديثى الولادة، فى المكلا، بمحافظة حضرموت اليمنية، وذلك لضمان الحصول على خدمات الرعاية الصحية الطارئة الأساسية والمنقذة للحياة للنازحين والمجتمعات المضيفة.

وذكرت وكالة الأنباء الإماراتية (وام)، اليوم الجمعة، أن الاتفاقية تنص على عمل حكومة الإمارات من خلال وزارة الخارجية على منح منظمة الصحة العالمية مبلغ 800 ألف دولار أمريكى لتنفيذ هذا المشروع الإنسانى فى اليمن، والذى تعتبره دولة الإمارات جزءاً من استجابتها للحالة الإنسانية فى اليمن.