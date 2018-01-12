الأمن التركى يعتقل 10 أشخاص يشتبه فى انتمائهم لتنظيم "داعش"





أ ش أ

أوقفت السلطات الأمنية التركية، اليوم الجمعة، 10 أشخاص يشتبه فى انتمائهم لتنظيم داعش الإرهابى، بينهم شخص شغل منصب "وزير الزراعة" لدى التنظيم.

وذكرت قناة (روسيا اليوم) الإخبارية، أن قوات الدرك (الجندرمة) التركية، شنت عمليات أمنية فى قضاء (دافالى) بولاية قيصرى، وولاية غازى عنتاب، فى إطار التحقيقات الخاصة بالمنتمين إلى تنظيم "داعش"، وأوضحت أنه تم اعتقال 9 أشخاص بينهم "وزير زراعة" التنظيم "طارق أ" فى قيصري، ومشتبه آخر فى غازى عنتاب.