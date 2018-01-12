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الأزهر ينعى 3 من طلابه ماتوا غرقا أثناء ذهابهم للامتحان بأسيوط

الجمعة، 12 يناير 2018 05:24 ص
الأزهر ينعى 3 من طلابه ماتوا غرقا أثناء ذهابهم للامتحان بأسيوط الدكتور عباس شومان وكيل الأزهر


كتب لؤى على
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نعى الأزهر الشريف طلابه الثلاثة الذين لقوا مصرعهم وهم فى طريقهم  لأداء امتحاناتهم  ، وذلك بعد سقوط السيارة التى كانوا  يستقلونها في النيل بقرية القوصية فى أسيوط. 

وقال الدكتور عباس شومان ، وكيل الأزهر الشريف، فى تصريح له، وإذ يحتسب الأزهر أبناءه الثلاثة من الشهداء عند الله، حيث قضوا غرقا وهم  يطلبون العلم، فإنه يتقدم لأسرهم وزملائهم بخالص العزاء والمواساة.


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