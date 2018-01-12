الأزهر ينعى 3 من طلابه ماتوا غرقا أثناء ذهابهم للامتحان بأسيوط





كتب لؤى على

نعى الأزهر الشريف طلابه الثلاثة الذين لقوا مصرعهم وهم فى طريقهم لأداء امتحاناتهم ، وذلك بعد سقوط السيارة التى كانوا يستقلونها في النيل بقرية القوصية فى أسيوط.

وقال الدكتور عباس شومان ، وكيل الأزهر الشريف، فى تصريح له، وإذ يحتسب الأزهر أبناءه الثلاثة من الشهداء عند الله، حيث قضوا غرقا وهم يطلبون العلم، فإنه يتقدم لأسرهم وزملائهم بخالص العزاء والمواساة.