الأربعاء.. جمعية رجال الأعمال تستضيف وزير التنمية المحلية

الأربعاء.. جمعية رجال الأعمال تستضيف وزير التنمية المحليةالجمعة، 12 يناير 2018 11:00 م
هشام الشريف وزير التنمية المحلية
كتب هانى الحوتى
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تستضيف جمعية رجال الأعمال المصريين، فى ندوة عامة الدكتور هشام الشريف وزير التنمية المحلية تحت عنوان "دور وزارة التنمية المحلية فى دعم التنمية المتكاملة، وذلك يوم الأربعاء المقبل بمقر الجمعية بالجيزة.
وتستهدف الندوة، أولا التعرف على أهم المشروعات المستقبلية المنتظر إقامتها فى المحافظات المختلفة، والدور المنتظر للقطاع الخاص للمشاركة فيها، وثانيا التعرف على خطة الوزارة لتسريع إجراءات الاستثمار وربط المشروعات بالخطة القومية للدولة والصلاحيات المنتظر منحها للمحافظين، وثالثا خطط الوزارة فى الارتقاء بمستوى العاملين فى المحليات من أجل تقليص البيروقراطية، ورابعا الخطوات التنفيذية التى تقوم بها الوزارة للإسراع فى الإجراءات الخاصة بحصول المستثمرين على التراخيص من المصانع الحكومية المختلفة.
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