اعرف كل حاجة.. أهم 10 أخبار على مدار اليوم الجمعة





يقدم "اليوم السابع" لقرائه خدمة "اعرف كل حاجة فى دقيقة"، والتى تتضمن حصادًا مختصرًا لأهم وأبرز الأحداث فى شتى المجالات، السياسية والاقتصادية الرياضية فى مصر والعالم، اليوم الجمعة، وعلى رأسها افتتاح الرئيس عبد الفتاح السيسى، أعمال الإنشاء والتطوير بالمجمع الطبي للقوات المسلحة بالمعادي ورفع كفاءته بإنشاء مجموعة جديدة من المستشفيات والمراكز والأقسام الطبية.





مجلس الوزراء يقرر حظر التجوال فى بعض مناطق رفح والعريش اعتبارا من صباح الغد

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الأرصاد: طقس الغد معتدل على معظم الأنحاء .. والعظمى بالقاهرة 21 درجة

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