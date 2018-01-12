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الجمعة، 12 يناير 2018 11:06 م
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اعرف كل حاجة.. أهم 10 أخبار على مدار اليوم الجمعة

الجمعة، 12 يناير 2018 09:58 م
اعرف كل حاجة.. أهم 10 أخبار على مدار اليوم الجمعة


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يقدم "اليوم السابع" لقرائه خدمة "اعرف كل حاجة فى دقيقة"، والتى تتضمن حصادًا مختصرًا لأهم وأبرز الأحداث فى شتى المجالات، السياسية والاقتصادية الرياضية فى مصر والعالم، اليوم الجمعة، وعلى رأسها افتتاح الرئيس عبد الفتاح السيسى، أعمال الإنشاء والتطوير بالمجمع الطبي للقوات المسلحة بالمعادي ورفع كفاءته بإنشاء مجموعة جديدة من المستشفيات والمراكز والأقسام الطبية.

 

الرئيس يفتتح أعمال تطوير المجمع الطبى للقوات المسلحة بالمعادى
الرئيس السيسى يفتتح المرحلة الرئيسية لتطوير المجمع الطبى للقوات المسلحة بالمعادى.. ويوجه بالارتقاء بالمنظومة الصحية والطبية المقدمة للشعب

 

 

 
ازارو
 
الأهلى بطلًا للسوبر للمرة العاشرة فى تاريخه بعد الفوز على المصرى بهدف أزارو

 

مجلس الوزراء

مجلس الوزراء يقرر حظر التجوال فى بعض مناطق رفح والعريش اعتبارا من صباح الغد

 

 

مشروع بيت الوطن

الإسكان تبدأ إجراءات تخصيص المرحلة الخامسة فى مشروع بين الوطن الأحد

 

 

الذهب

الذهب يحقق سعرًا قياسيًأ.. وعيار 21 يسجل 651 جنيهًا لأول كرة منذ 4 أشهر

 

 

الشهر العقارى

الشهر العقارى يسمح للمغتربين بعمل توكيلات لمرشحى الرئاسة من أى مكتب

 

محطة مياه

قطع المياه عن 10 مناطق بالقاهرة بداية من الثامنة صباح الغد لمدة 20 ساعة

 

كشفان أثريان بأسوان يضمان مبنى إداريا وأختاما تخص الفرعون جد كارع

صور.. كشفان أثريان بأسوان يضمان مبنى إداريا وأختاما تخص الفرعون "جد كارع"

 

الارصاد

الأرصاد: طقس الغد معتدل على معظم الأنحاء .. والعظمى بالقاهرة 21 درجة

 

 

محمد صلاح

محمد صلاح أفضل لاعب فى ليفربول عن شهر ديسمبر للمرة الرابعة هذا الموسم.. وكلوب يعلن جاهزيته لخوض صدام مانشستر سيتى


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