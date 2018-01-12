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الجمعة، 12 يناير 2018 12:48 م
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اعترافات قاتلى سائق العياط: خنقناه ودفناه وبعنا "التوك توك" بـ4500 جنيه

الجمعة، 12 يناير 2018 08:00 ص
اعترافات قاتلى سائق العياط: خنقناه ودفناه وبعنا "التوك توك" بـ4500 جنيه جثة،ارشيفية


كتب بهجت أبو ضيف
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روى 3 عاطلين متهمين بقتل سائق لسرقة التوك توك الخاص به بالعياط، تفاصيل ارتكابهم الجريمة عقب القبض عليهم، فذكروا أنه نظرا لمرورهم بضائقة مالية، قرروا استدراج سائق توك توك وسرقته بالإكراه، وقتله حال مقاومته لهم.

وأضاف المتهمين "أيمن.ى" 27 سنة و"عبده .إ" 25 سنة و"أحمد.س" 35 سنة، أنهم استدرجوا المجنى عليه "ح.ص" سائق يقيم بذات القرية التى يقيم بها المتهم الأول، وطلبوا منه توصيلهم لمصنع الطوب بكفر حميد بالعياط، وأثناء سيرهم بالمنطقة الجبلية، بالطريق الأقليمى، خنقه المتهم الأول بسلك كهربائى حتى تأكد من وفاته، وألقوا جثته بحفرة، واستولوا على التوك توك وفروا هاربين.

وقال المتهمون أنهم باعوا التوك توك بـ 4500 جنيه، واقتسموا النقود بينهم، وأرشدوا عن مكان دفن الجثة، حيث تم العثور عليها فى حالة تعفن، كما تم العثور على السلك الكهربائى ملفوف حول رقبة الضحية.

وذكر مصدر أمنى بمديرية أمن الجيزة أنه تم تعيين خدمات أمنية بقرية دبسا التى ينتمى إليها المجنى عليه وأحد المتهمين، لمنع حدوث أى اشتباك بين عائلتيهما، وصرحت النيابة بدفن الجثة عقب تشريحها وتولت التحقيق.

تلقى رئيس مباحث مركز شرطة العياط، بلاغا يفيد بتغيب سائق توك توك، منذ عدة أيام، ووجود شبهة جنائية فى اختفائه، وبإجراء التحريات تبين أن التوك توك الخاص بالسائق بحوزة أحد الأشخاص بالبدرشين، حيث أنه اشتراه بثمن لا يتناسب مع قيمته.

وبضبط الشخص الذى بحوزته التوك توك، اعترف بشرائه بمبلغ 4500 جنيه من سمسار بالعياط، فتم القبض على السمسار الذى ذكر أن 3 عاطلين تربطه بهم علاقة صداقة، طلبوا منه التوسط فى بيع التوك توك.

وبإعداد عدة أكمنة، تمكن رجال المباحث من ضبط المتهمين الثلاثة، وبمواجهتهم اعترفوا بارتكاب الجريمة، ف حرر محضرا بالواقعة، وأخطر اللواء عصام سعد مدير أمن الجيزة، واللواء إبراهيم الديب مدير الإدارة العامة للمباحث، وباشرت النيابة التحقيق.


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