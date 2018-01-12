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اضطراب حركة الطيران بين القاهرة والسعودية والكويت لسوء الأحوال الجوية

الجمعة، 12 يناير 2018 09:37 ص
اضطراب حركة الطيران بين القاهرة والسعودية والكويت لسوء الأحوال الجوية مطار القاهرة - ارشيفية


كتبت رحاب نبيل
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شهد مطار القاهرة الدولى، صباح اليوم الجمعة، اضطراب حركة الملاحة الجوية المتجهة إلى عدة مدن بالمملكة العربية السعودية والكويت، بسبب سوء الأحوال الجوية هناك، وانخفاض مستوى الرؤية أمام قائدى الطائرات، وارتفاع حده الضباب .
 
وقالت مصادر ملاحية بمطار القاهرة، أن المطار شهد تأخر طائرة الخطوط الكويتية رقم 1544 والمتجهة إلى الكويت لمدة 4 ساعات، وطائرتى شركة نسمة للطيران رقم 170 والمتجهة إلى جدة لمدة 3 ساعات ونصف، ورحلة رقم 120 المتجهة إلى الطائف، ورحلة شركة اير كايرو رقم 475 والمتجهة إلى جده، بسبب سوء الأحوال الجوية هناك، وانخفاض مستوى الرؤية أمام قائدى الطائرات، وارتفاع حده الضباب.
 
 
 
 
 
 
 

 


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