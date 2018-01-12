ارتفاع الذهب 3 جنيهات.. وعيار 21 يسجل 648 جنيها للجرام





كتب – إسلام سعيد

ارتفعت أسعار الذهب فى التعاملات الصباحية اليوم الجمعة بقيمة 3 جنيهات، ليسجل عيار 21 وهو الأكثر انتشارا فى مصر 648 جنيها، وهو أعلى مستوى للذهب خلال 3 أشهر، مدفوعا بارتفاع السعر العالمى للأوقية بنسبة أكثر من 5 %.

وقال إيهاب واصف عضو مجلس إدارة شعبة الذهب بالغرفة التجارية، إن الذهب ارتفع عالميًا أكثر من 5% خلال شهر، لافتا إلى أنه بهذا الارتفاع يكون الذهب اتجه نحو الصعود للأسبوع الخامس على التوالى ليسجل الذهب 1327 دولار للأوقية.

وأضاف واصف اليوم الجمعة، إن هناك ضعف كبير لأداء الدولار أمام العملات الرئيسية الأخرى وبالأخص الين اليابانى وهو ما دفع المعدن الأصفر للتعافى بهذا الشكل.

وأصبحت أسعار الذهب فى مصر كالتالى:

عيار 18 : 555 جنيه

عيار ٢١ : 648 جنيه

عيار ٢٤ : 740 جنيه

الجنيه : 5184 جنيه

السعر العالمى : 1327 دولار

أسعار الذهب تتأثر فى مصر، بما تشهده الأوقية العالمية من تغيرات سواء ارتفاعا أو انخفاضا، والأوقية تتأثر بسعر الدولار فى البورصات، فكلما ارتفع سعر الدولار تراجعت الأوقية والعكس صحيح، إلى جانب تأثر الأوقية بالمتغيرات الاقتصادية العالمية.