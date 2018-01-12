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اختطاف نجلى وحفيد رئيس البرلمان اليمنى

الجمعة، 12 يناير 2018 11:23 ص
اختطاف نجلى وحفيد رئيس البرلمان اليمنى الحوثيين


أ ش أ
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 مصادر يمنية اليوم  الجمعة باختطاف ميليشيات الحوثى الانقلابية نجلى وحفيد يحيى الراعى، رئيسِ مجلس النواب والأمينِ العام المساعد للمؤتمر الشعبى العام، واحتجزتهم كرهائن للضغط عليه ومنعه من مغادرة صنعاء.

وأوضحت المصادر لقناة (العربية) الإخبارية، أن الميليشيات رفضت الإفراج عن المخطوفين لكنها وعدت بتحسين ظروف اعتقالهم.

وكانت الميليشيات شددت إجراءاتها الأمنية حول منزل الراعى وعززت عملية المراقبة لتحركاته خشية هروبه من صنعاء.

وتخشى ميليشيات الحوثى مغادرة الراعى للعاصمة صنعاء، حيث تراه آخر ورقة سياسية تراهن عليها لعقد جلسات برلمانية لصالحها، بعد قتلها الرئيس اليمنى السابق على عبدالله صالح.


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