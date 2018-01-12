اتحاد نساء مصر يعقد الملتقى الأول لاحتياجات النساء بحضور برلمانيات غدًا

اتحاد نساء مصر يعقد الملتقى الأول لاحتياجات النساء بحضور برلمانيات غدًاالجمعة، 12 يناير 2018 02:00 ص
هدى بدران
كتب محمود راغب
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يعقد الاتحاد العام لنساء مصر "الملتقى الاول لاحتياجات النساء"، صباح غدًا السبت، ضمن مشروع دعم ومساندة القيادات النسائية، الذى ينفذه الاتحاد بالتعاون مع شبكة من الجمعيات الأهلية بـ 6 محافظات.
ويستهدف الملتقى تحديد الاحتياجات الملحة للمرأة، ودعم التواصل بين النائبات والقيادات النسائية من الناخبات، وهذا من شأنه إشراك النساء فى اقتراح مشروعات القوانين وصياغة السياسات الوطنية الداعمة للأسرة المصرية، والمرأة بصفتها العمود الأساسى فيها، وكذلك يساعد هذا النشاط فى زيادة التفاعل والتواصل بين النائبات والناخبات، خاصة القيادات المحلية.
ومن المقرر أن يحضر الملتقى عدد من عضوات مجلس النواب و60 قيادة نسائية من الجمعيات الأهلية وعدد من الإعلاميات والإعلاميين.
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عدد الردود 0
بواسطة:
صعيدي على المعاش
احتياجات النساء = ذهب و فساتين و الخرزه الزرقا عشان الحسد
امل الا تطول قائمه احتياجات النساء - والا تشمل موضات من بيوت الازياء البرانيه عشان متولعش الدولار --وكمان ارجو ان يطلبوا استيراد لحمه راس من اثيوبيا عشان الفقراء - فهي مجربه - ولها مفعول وهم ادرى