إيران: الاتفاق النووى مع القوى العالمية غير مطروح لإعادة التفاوض





(رويترز)

قال وزير الخارجية الإيرانى محمد جواد ظريف اليوم الجمعة إن أحدث قرار أصدره الرئيس الأمريكى دونالد ترامب بشأن الاتفاق النووى بين بلاده وقوى عالمية يرقى إلى حد محاولة يائسة لتقويض اتفاق قوى متعدد الأطراف.

وقال ترامب اليوم الجمعة إنه سيمدد للمرة الأخيرة تعليق العقوبات على إيران لإمهال واشنطن وحلفائها الأوروبيين فرصة لإصلاح "عيوب مروعة" فى الاتفاق النووى الموقع فى 2015.

وكتب ظريف فى حسابه على تويتر: "سياسة ترامب وإعلان اليوم يرقى إلى حد محاولة يائسة لتقويض اتفاق قوى متعدد الأطراف وينتهك بخبث البنود 26 و28 و29 من الاتفاق النووي... الاتفاق غير قابل لإعادة التفاوض عليه".

وتابع قائلا: "بدلا من تكرار ذات التصريحات العقيمة على الولايات المتحدة أن تلتزم بالكامل بالاتفاق مثل إيران".