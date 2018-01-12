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إنقاذ 264 مهاجرا قبالة سواحل كالابريا الإيطالية

الجمعة، 12 يناير 2018 03:01 ص
إنقاذ 264 مهاجرا قبالة سواحل كالابريا الإيطالية مهاجرون - أرشيفية


أ ف ب
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 أعلن خفر سواحل إيطاليا، الخميس، أنه تم إنقاذ 264 مهاجرا من أحد المراكب قبالة ساحل منطقة كالابريا الجنوبية، حيث ازداد مؤخرا استخدام مهربى البشر للمراكب الصغيرة.

وقال متحدث باسم خفر السواحل، إن طائرة تابعة لوكالة الحدود الأوروبية فرونتكس رصدت المركب وتم إنقاذ المهاجرين الذين كانوا على متنه قبالة ساحل مدينة كروتوني.

وأضاف أن القارب ربما جاء من تركيا.

وشاركت سفن تابعة لخفر سواحل ايطاليا، إضافة الى سفينة بريطانية تعمل لصالح فرونتكس، فى عملية الانقاذ.

 

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