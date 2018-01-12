إلغاء سفر والدة "أبو تريكة" لسوء حالتها الصحية

ألغت سلطات مطار القاهرة الدولى، مساء اليوم الجمعة، سفر والدة اللاعب محمد أبوتريكة لاعب المنتخب القومى والنادى الأهلى السابق، بعد رفض قائد طائرة الخطوط الأردنية المتجهة إلى عمان، لسوء حالتها الصحية، وطالب القائد بوجود مرافق لها على الرحلة.



وقالت مصادر بمطار القاهرة الدولى، إن سلطات أبلغت "فاطمة حسين 73 عاما" والدة اللاعب محمد أبو تريكة ، بعد إنهاء إجراءات سفرها على الطائرة الأردنية رحلة رقم 504 والمتجهة إلى عمان، فى طريقها إلى الدوحة لاستكمال علاجها فى قطر، بإلغاء سفرها لسوء حالتها الصحية بعد طالب قائد الرحلة ذلك.