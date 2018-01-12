إلغاء سفر والدة "أبو تريكة" لسوء حالتها الصحية

إلغاء سفر والدة "أبو تريكة" لسوء حالتها الصحيةالجمعة، 12 يناير 2018 10:46 م
مطار القاهرة
كتب أحمد حمادة
إضافة تعليق
ألغت سلطات مطار القاهرة الدولى، مساء اليوم الجمعة، سفر والدة اللاعب محمد أبوتريكة لاعب المنتخب القومى والنادى الأهلى السابق، بعد رفض قائد طائرة الخطوط الأردنية المتجهة إلى عمان، لسوء حالتها الصحية، وطالب القائد بوجود مرافق لها على الرحلة.
وقالت مصادر بمطار القاهرة الدولى، إن سلطات أبلغت "فاطمة حسين 73 عاما" والدة اللاعب محمد أبو تريكة ، بعد إنهاء إجراءات سفرها على الطائرة الأردنية رحلة رقم 504 والمتجهة إلى عمان، فى طريقها إلى الدوحة لاستكمال علاجها فى قطر، بإلغاء سفرها لسوء حالتها الصحية بعد طالب قائد الرحلة ذلك.
إضافة تعليق
كيف يغذى الذكاء الاصطناعى وحش البيتكوين فى المستقبل.. العالم الافتراضى والخوف روابط مشتركة تجمع بينهما.. الصين داعم أساسى لهذه التكنولوجيات.. وخبراء يتوقعون مستقبلا واعدا للعملة الافتراضية مع تقبل حكومات العالم
"الزوج العازب والمرأة العذراء".. حكايات زواج مضطربى الهوية الجنسية ناقوس خطر يدق بمحكمة الأسرة.. اختبارات التأكد من سلامة الأزواج جسديا ونفسيا "حبر على ورق".. و2350 زوجا وزوجة يروون مآسيهم خلال عامى 2016 و2017
لا توجد تعليقات على الخبر
مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة