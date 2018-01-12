إصدار أول موسوعة عربية للأرقام القياسية تضم مواهب من ذوى الاحتياجات الخاصة (صور)





إيمان حنا

أصدرت مؤسسة المنجزين العرب للتنمية، موسوعة إنجازاتنا للأرقام القياسية والإنجازات العربية، تضم 7 أبواب هى "الإنجازات ، أصحاب الهمم ، قصص النجاح، الأوائل والرواد والأرقام القياسية، الابتكار والاختراع، المبادرات الإيجابية، المنجز الصغير" .



موسوعة انجازاتنا

ورصد كتاب الموسوعة لعام 2018 حوالى من 500 إنجاز محقق على مستوى الوطن العربى، وأبرزت الموسوعة إنجازات ذوى القدرات الخاصة تحت باب "أصحاب الهمم"، وأبرزها تحقيق الفريق المصرى للهوكى الأرضى الميدالية الذهبية ببطولة الألعاب الشتوية لذوى القدرات الخاصة، التى أقيمت العام الماضى بمدينة جراتس بالنمسا، وكشفت الموسوعة عن أول غواص إنقاذ فى الوطن العربى من ذوى القدرات الخاصة وهو الكويتى فيصل الموسوى حيث حقق إنجازاً لم يسبقه إليه أحد من أصحاب الهمم بحصوله على الرخصة الدولية من المنظمة العالمية للغوص، وهى "غواص إنقاذ" ، وفى ذات الباب نُشر إنجاز الفتاة المصرية رانيا صالح بنت محافظة الشرقية التى تعد أول مصابة بمتلازمة داون تصمم برامج تعليمية، بعد إنجازها تصميم اربع برامج تعليمية لرياض الأطفال ، كما ألقى باب أصحاب الهمم الضوء على إنجازات لاعب الرماية الإماراتى عبدالله سلطان الغريانى الحاصل على جائزة أفضل رياضى معاق فى العالم، بعد أن حقق 5 ميداليات فى بطولة العالم عام 2016.



وليد العرابى

وقال سامح لطفى، رئيس مجلس إدارة مؤسسة المنجزين العرب إن الموسوعة المخترع السعودى الكفيف مهند جبريل أبودية الأكثر إنجازا بين اصحاب الهمم، حيث أنجز أكثر من 22 اختراعاً أبرزها غواصة أطلق عليها "صقر العروبة" ويعد ابودية من أنشط المخترعين السعوديين الذين لهم بصمات متميزة فى مجال الابتكار والاختراع، وقد اجتاز دورة إدارة المشروعات للمحترفين من معهد ادارة المشروع ( بى ام بى ) العالمى ليصبح بذلك اول كفيف عربى يعتمد فى قوائم المعهد منذ تأسيسه عام 1969.



أول موسوعة للمواهب العربية

وحول الأرقام القياسية والأوائل والرواد سجلت الموسوعة إنجاز السعودية دونا الغامدى كأول إنجاز نسائى سعودى فى رياضة الكيك بوكسينج خلال بطولة الأندية العربية الثامنة التى نظمتها الأردن، وتمكنت الغامدى من حصد ميدالية ذهبية، وأخرى فضية .

واختتمت الأرقام القياسية برقم السباح التونسى نجيب بالهادى فى مايو 2017 من خلال جر باخرة تزيد عن 1200 طن لمسافة 300 متر على شاطئ العديد.



الابطال فى موسوعة عربية

وعن قصص النجاح تحدثت الموسوعة عن اصحاب النجاحات منها قصة نجاح المهندسة السعودية عمره قمصانى صاحبة اول ماركة سعودية عالمية فى المفروشات ، وتحثت عن تجربة الشاب السعودى يوسف الرشيدى الذى قام بإنشاء موقع الكترونى عام 2008 باسم " حراج " لبيع الاثاث المستعمل بتكلفة 220 دولار ، وعام بعد عام ذاع صيت الموقع وتحول الى مؤسسة يعمل بها اكثر من 30 شابا من اصحاب الكفاءات ، وقد تلقى الرشيدى الذى كان يبحث عن فرصة عمل حكومية قبل انشاء الموقع عرضاٍ ببيع حصة من الموقع مقابل 20 مليون دولار ، الا انه رفض البيع .

كما ابرزت الموسوعة قصة نجاح د. اسامة محمد على ابراهيم اول طبيب عربى فى اليابان ، حيث تخرج ابراهيم من كلية الطب بجامعة الاسكندرية ، وبعد ذلك اختار طريق التحدى ، وقرر ان يكون النجاح مختلف وغير تقليدى ، وبدأ رحلته الى طوكيو عام 2007 ، والتحق بكلية الطب جامعة كيئو لدراسة الدكتوراه التى حصل عليها فيما بعد وتحديدا عام 2011 ، وانخرط فى البحث العلمى وتعلم اللغه اليابانية ، وحصل على ترخيص مزاولة مهنة الطب مسطرا قصة نجاح غير مسيوقة ليصبح الطبيب المصرى والعربى الوحيد الحاصل على تصريح العمل كطبيب فى طوكيو .



بابا ذوى الاحتياجات الخاصة

وأكد وليد العرابى الأمين العام لمؤسسة المنجزين العرب وصاحب فكرة الموسوعة ان الفكرة جاءت بعد أن قراء مقالاً لاحد الكتاب يوجه نقداً شديداً لاصحاب الارقام القياسية من العرب فى موسوعة جينيس العالمية ووجه كاتب المقال سؤالاً مباشراَ ماذا استفاد العرب من انجاز اكبر قرص فلافل ، واكبر طبق كشرى ، واكبر مائدة طعام وغيرها من الاشياء التى ليس صعباً انجازها ، فى حين اننا نغفل اصحاب الانجازات الحقيقة ، ويضيف العربى من هنا فكرت فى عمل شئ ايجابى يلقى الضوء على اصحاب الانجازات على مستوى الوطن العربى ، وطور الفكرة كثيرا الى ان وصلت الى تدشين الموسوعة التى يكون محورها الرئيسى القاء الضوء على انجازاتنا العربية فيما هو نافع فعلاً علميا وثقافيا ورياضيا واقتصاديا، وهى فكرة مكملة لعمل مؤسسة المنجزين العرب للتنمية ، وهى اول مؤسسة فى العالم العربى تعمل على رصد ونشر الايجابيات والانجازات والنجاحات ، وتكريم اصحاب الانجاز فى كل المجالات .

وحول ابرز الانجازات التى رصدتها الموسوعة قال العربى ان تفوق اصحاب القدرات الخاصة اذهلتنى سواء فى الرياضة او فى مجال الابتكار والاختراع ، وخاصة فى المجالات الابداعية ، مشيراً الى انه فوجئ بإبداع المرأة السعودية ، واصرارها على النجاح فى فى المجالات التى تتطرق اليها .