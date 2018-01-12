إصابة 9 أشخاص فى حادث تصادم ميكروباص ودراجة بخارية بالبحيرة





البحيرة : جمال أبو الفضل - ناصر جودة

أصيب 9 أشخاص فى حادث تصادم بين ميكروباص ودراجة بخارية على الطريق الزراعى، أمام قرية أبو الجود بمركز أبو حمص بمحافظة البحيرة.

تلقى اللواء علاء الدين عبد الفتاح، مدير أمن البحيرة، إخطارا بالحادث، وتبين أنه أثناء سير سيارة ميكروباص على الطريق الزراعى وأمام قرية أبو الجود بمركز أبو حمص، تفاجأ بخروج دراجة بخارية من أحد الطرق الجانبية، وعندما حاول تفاديها اصطدم بها وانقلب على جانب الطريق.

أسفر الحادث عن إصابة 9 أشخاص وتم نقلهم إلى مستشفى أبو حمص العام لتلقى العلاج وجار تحرير المحضر اللازم.