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إصابة 3 أشخاص بطلقات نارية فى سوهاج والأمن يفرض طوقا أمنيا بالمنطقة

الجمعة، 12 يناير 2018 10:16 م
إصابة 3 أشخاص بطلقات نارية فى سوهاج والأمن يفرض طوقا أمنيا بالمنطقة اللواء عمر عبدالعال مدير أمن سوهاج


سوهاج محمود مقبول
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استقبل مستشفيا سوهاج الجامعى والبلينا المركزى، منذ قليل، 3 أشخاص مصابين بطلقات نارية متفرقة بالجسم على بناحية قرية أولاد عليو.

كان اللواء عمر عبدالعال مساعد الوزير مدير أمن سوهاج، قد تلقى بلاغا من اللواء أشرف نصحى نائب المدير لقطاع الجنوب يفيد  بإصابة 3 أشخاص بدائرة مركز البلينا وتم نقلهم للمستشفى، تم الدفع بالقوات لمكان الواقعة وتم السيطرة على الموقف وفرض كردون أمنى.

تبين من خلال التحريات التى أشرف عليها اللواء خالد الشاذلى مدير إدارة المباحث الجنائية، والعميد منتصر عبدالنعيم رئيس فرع الأمن العام، وقادها العميد محمود حسن رئيس مباحث المديرية، والرائد وليد الفولى رئيس مباحث المركز، بوصول  "أيوب . ا . ع  37 سنة"، بطلق نارى و"إسلام . ا  18 سنة" و"الطبلاوى . ع"، مصابين بطلقات متفرقة بالجسم وتم تحويل الأخير للمستشفى الجامعى.

تم فرض طوق أمني بالمنطقة، وتم الدفع بالقوات وجار عمل التحريات اللازمة للتوصل إلى مرتكب الواقعة وجار تحرير محضر بالواقعة تمهيدا للعرض على النيابة العامة لتتولى التحقيق.

 


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