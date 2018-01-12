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الجمعة، 12 يناير 2018 02:53 م
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إصابة عامل بطلق نارى فى مشاجرة بسبب معاكسة فتاة بالبحيرة

الجمعة، 12 يناير 2018 12:56 م
إصابة عامل بطلق نارى فى مشاجرة بسبب معاكسة فتاة بالبحيرة مشاجرة - أرشيفية


البحيرة :جمال أبو الفضل - ناصر جودة
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أصيب عامل بالأوقاف بطلق نارى بالوجه والرأس أدى إلى انفجار بالعين اليمنى فى مشاجرة لخلافات على معاكسة فتاة وتم نقله فى حالة خطرة للمستشفى العام بإيتاى البارود لتلقى العلاج.

 

تلقى اللواء علاء الدين عبد الفتاح، مساعد وزير الداخلية  مدير أمن البحيرة، إخطارا من مركز شرطة إيتاى البارود من المستشفى العام بوصول المدعو ناصر ف ص 52 سنة عامل بالأوقاف ومقيم عزبة أبوعلى كفر الحاجه بدائرة المركز مصاب برش خرطوش بالوجه والرأس واشتباه انفجار بالعين اليمنى ولا يمكن استجوابه.

 

وبسؤال نجل شقيقه "فرج م ص" 25 سنة عامل ومقيم بذات الناحية، إتهم حمدى ع ج ال و عبدالحميد م ج ال و نجله محمد و حسين م ج ال و جميعهم مقيمين بذات الناحيه ، بالتعدى على المصاب بالضرب وقيام الأول بإطلاق عيار من سلاح نارى كان بحوزته محدثاً إصابته ، لخلافات سابقه بينهم بسبب قيام أحد أفراد عائلة المتهمين بمعاكسة إحدى الفتيات من عائلة المصاب، وتحرر المحضر اللازم وجارٍ العرض على النيابة العامة.


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