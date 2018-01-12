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إصابات فى صفوف فلسطينيين برصاص الاحتلال الإسرائيلى شرق جباليا

الجمعة، 12 يناير 2018 04:39 م
إصابات فى صفوف فلسطينيين برصاص الاحتلال الإسرائيلى شرق جباليا غاز قوات الاحتلال


(أ ش أ)
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أصيب مواطن فلسطينى برصاص الاحتلال الإسرائيلى اليوم الجمعة، إثر المواجهات المندلعة على طول الحدود الشرقية لقطاع غزة فى جمعة الغضب السادسة ضد قرار الرئيس الأمريكى دونالد ترامب اعتبار القدس عاصمة لإسرائيل.

وأكد الدكتور أشرف القدرة الناطق باسم وزارة الصحة فى قطاع غزة إصابة مواطن بعيار نارى فى القدم فى المواجهات المندلعة شرق بلدة جباليا شمال قطاع غزة ووصفت حالته بالمتوسطة.

واندلعت مواجهات فى عدة نقاط تماس مع قوات الاحتلال على الحدود الشرقية لقطاع غزة لاسيما فى منطقة عبسان الجديدة ومنطقة السناطى وابو ريدة شرق خان يونس جنوب قطاع غزة.

وقال شهود عيان إن الشبان قاموا بإشعال الإطارات المطاطية على مقربة من الحدود ويرفعون الأعلام الفلسطينية جنوب قطاع غزة بالإضافة الى انتشار القناصة على طول الحدود الشرقية لمنطقة الفراحين.

وفى مدينة رفح شرق تجمع العشرات من الشبان قبالة البرج الاحمر شرق المحافظة فى اطار المواجهات الدائرة فى تلك المنطقة.

وفى شمال قطاع غزة أطلقت قوات الاحتلال وابلا من القنابل الغازية تجاه الشبان المنتفضين قرب معبر بيت حانون شمال قطاع غزة.


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جباليا

فلسطين

القدس



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