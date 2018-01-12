إزالة 2418 حالة تعدى على الأرض الزراعية بالشرقية

نجحت محافظة الشرقية،فى تنفيذ 2418 قرار إزالة حالة تعدي بالبناء المخالف على الأراضي الزراعية بنطاق مركز ومدينة الزقازيق على مساحة 62 ألف و 687 م2 وذلك بالتنسيق و مديرية الزراعة وقوات الأمن حفاظاً على الرقعة الزراعية خلال العام الماضى.

وأوضح المحافظ اللواء خالد سعيد،فى بيان له اليوم أن ذلك في نطاق الواحدات المحلية فى قرى شيبة وبردين وبنى عامر والعصلوجى والطيبة والزنكلون وشنبارة والنخاس وبهنباى وأم الزين وبيشة قايد والشوبك.

وشدد المحافظ في بيان على رؤساء المراكز والمدن والأحياء بضرورة وضع خطة لمواجهة ظاهرة التعديات علي أرضى الزراعية والحفاظ عليها والتصدي بحزم لبناء أو تبوير تلك الأراضي باعتبارها أمن قومي وغذائي للمواطنين مؤكداً على تطبيق القانون بكل حسم وقوة لردع المخالفين حرصاً على الموارد العامة للدولة والحفاظ على الرقعة الزراعية.