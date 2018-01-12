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الجمعة، 12 يناير 2018 02:54 م
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إزالة جزء كبير من مبنى قطاع نظافة بالأقصر لاستكمال أعمال إحياء طريق الكباش

الجمعة، 12 يناير 2018 11:59 ص
إزالة جزء كبير من مبنى قطاع نظافة بالأقصر لاستكمال أعمال إحياء طريق الكباش محمد بدر محافظ الأقصر


الأقصر – أحمد مرعى
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أزالت رئاسة حى وسط الأقصر، جزء كبيرا من مبنى قطاع نظافة وسط المدينة، خلف كنيسة السيدة العذراء، ووضعه تحت بند منفعة عامة، وذلك للمساعدة فى استكمال إحياء طريق الكباش الفرعونى، بناءاً على توجيهات محمد بدر محافظ الأقصر، وتحت إشراف العميد صلاح المندوة رئيس مدينة الأقصر.

 

وقال يوسف محمد على رئيس حى وسط، إن المبنى عبارة عن سور مبنى من الطوب الأحمر والمونة الأسمنتية، يحوى غرف مبنية من الطوب الأحمر (تستخدم كمخازن للقطاع)، وتم نقل كافة محتوياته، وذلك استكمالاً لأعمال إحياء طريق الكباش وظهوره بالمنظر الجمالى اللائق، وتحويله لأكبر متحف عالمى مفتوح.

 


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