إحباط تسلل 19 شخصا بينهم مواطن سودانى إلى ليبيا عن طريق السلوم

إحباط تسلل 19 شخصا بينهم مواطن سودانى إلى ليبيا عن طريق السلومالجمعة، 12 يناير 2018 01:27 ص
إحباط تسلل - صورة أرشيفية
مطروح _ حسن مشالى
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تمكنت قوات الأمن بمطروح، من إحباط 19 شخصا بينهم مواطن سودانى إلى ليبيا عن طريق السلوم، حيث تم ضبطهم أثناء محاولتهم تسلل الحدود، ومغادرة البلاد إلى الأراضى الليبية، بطريقة غير شرعية، عبر الدروب والمدقات الصحراوية.
تلقى اللواء هشام نصر مدير أمن مطروح، إخطاراً من قسم شرطة السلوم بضبط 19 متهما بمعرفة حرس الحدود بالسلوم، وهم 3 من الإسكندرية و3 من قنا و2 من القاهرة و2 من الدقهلية و1 من البحيرة و1من الشرقية و1 من كفر الشيخ و1 من الفيوم و1 من المنيا و1 من سوهاج 2 من أسيوط و1 من دولة السودان، وذلك أثناء محاولتهم تسلل حدود البلاد بطريقة غير شرعية إلى الجانب الليبى، وتم التحفظ عليهم لفحصهم جنائيا وسياسيا وعرضهم على النيابة المختصة.
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