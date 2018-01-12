أهم 10 بوستات.. هاشتاج "سأنتخب السيسى 2018" يتصدر تويتر.. ومغردون: عشان بيحب مصر

أهم 10 بوستات.. هاشتاج "سأنتخب السيسى 2018" يتصدر تويتر.. ومغردون: عشان بيحب مصرالجمعة، 12 يناير 2018 07:00 م
الرئيس عبد الفتاح السيسى
كتبت نورهان حسن
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تنوعت مشاركات مشاهير الفن والسياسة والرياضة، عبر وسائل التواصل الاجتماعى المختلفة، اليوم، الجمعة، نرصدها لكم فى أهم 10 منشورات وهاشتاجات.
1. هاشتاج "سأنتخب السيسى 2018" يتصدر تويتر.. ومغردون: عشان بيحب مصر
التعليقات على الهاشتاج
2. شاهد.. لاعبو الأهلى أثناء تأدية صلاة الجمعة فى الإمارات
الاهلى
3. "الشعب يكره تميم" يتصدر تويتر بالدوحة.. ومغردون: أفقد قطر هويتها العربية
تميم
4. شاهد.. آسر ياسين ينشر صور جديدة مع نجليه
اسر ياسين
5. إلهام شاهين تشكر مدينة الإنتاج الإعلامى على تكريمها
الهام شاهين
6. محمد صلاح أفضل لاعب فى ليفربول للمرة الرابعة
صلاح
7. نيبوشا بعد العودة لتدريب الفيصلى: أشكر الزمالك ولكن القلعة الزرقاء بيتى
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8. آخر إطلالات أمينة خليل على "انستجرام" تثير إعجاب متابعيها
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9. فيديو.. لطيفة تعلق على احتجاجات تونس: خدوا بالكم على بلادنا
ربى يحميك يا تونس 🙏🏻 #تونس #احتجاجات_تونس
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10. مينا عطا لمحمد رمضان: اللى ممشيها و سايبها دايما على الله ثقة فى الله لازم ينجح
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