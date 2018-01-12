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ألمانيا تنتقد بناء الاحتلال الإسرائيلى مستوطنات فى الضفة الغربية المحتلة

الجمعة، 12 يناير 2018 09:35 م
ألمانيا تنتقد بناء الاحتلال الإسرائيلى مستوطنات فى الضفة الغربية المحتلة مواجهات مع الاحتلال الاسرائيلى- أرشيفية


أ ش أ
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انتقدت وزارة الخارجية الألمانية عزم إسرائيل على بناء أكثر من 1100 وحدة استيطان جديدة فى الضفة الغربية المحتلة.


وقال متحدث باسم الوزارة ـ فى بيان اليوم الجمعة ـ " لقد تلقينا قرارات الأمس بشأن توسيع المستوطنات الإسرائيلية فى الضفة الغربية المحتلة بقلق بالغ ، ونطالب جميع الأطراف بضبط النفس ، ونتساءل عن مستقبل عملية السلام فى الشرق الأوسط فى ظل تلك الأوضاع المتأزمة".


وطالب بضرورة عدم إتخاذ إجراءات أحادية الجانب وفرض واقع بشكل منفرد لما فى ذلك من تأثير سلبى على أى مفاوضات مستقبلية.
وأكد المتحدث أنه لا يمكن تحقيق سلام دائم إلا بالتوصل لحل الدولتين عبر مفاوضات بين الطرفين الإسرائيلى والفلسطيني.
كان وزير الدفاع الإسرائيلى أفيجدور ليبرمان قد أعلن الثلاثاء الماضى عزمه الموافقة على بناء 1285 وحدة استيطانية ، وقال إنه سيعمل من أجل بناء 2500 وحدة أخرى ، وإنه سيتم بناء 1285 وحدة خلال العام الجارة.

 


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