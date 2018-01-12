"أسيوط لتكرير البترول" تستهدف تكرير 4 ملايين طن خام خلال العام الجارى





كتب أحمد أبو حجر

تستهدف شركة أسيوط لتكرير البترول إلى تكرير 4 ملايين طن خام خلال العام الجارى بهدف المساعدة فى تلبية جانب من احتياجات السوق المحلى من المنتجات البترولية الرئيسية، بزيادة تصل لحوالى 200 ألف طن عن ما تم تحقيقه خلال العام الماضى.

وبحسب المهندس ناجى كساب رئيس شركة أسيوط لتكرير البترول، فإن الموازنة التخطيطية للعام المالى 2018 – 2019، تستهدف إنتاج نحو 36 ألف طن بوتاجاز و520 ألف طن من النافثا بنوعيها وأكثر من مليون طن سولار ونحو 2.3 مليون طن مازوت و25 ألف طن وقود طائرات.

وكانت الشركة قد استطاعت خلال العام الماضى، انتاج حوالى 1.1 مليون طن من السولار، بالإضافة إلى إنتاج حوالى 2.1 مليون طن مازوت لتغطية احتياجات محطات الكهرباء، وكذلك إنتاج 41 ألف طن من البوتاجاز، وحوالى 526 ألف طن من البنزين بنوعيه بالإضافة لإنتاجها من النافتا ووقود الطائرات.

وأضاف رئيس الشركة فى تصريحات صحفية أن المعمل مستمر فى تنفيذ رؤية وزارة البترول فى تعظيم الإنتاج مع الالتزام الكامل بخطة ترشيد الاستهلاك من خلال مشروعات استغلال الطاقة الجديدة والمتجددة، التى يتم تنفيذها بالتعاون مع شركة جاس كول أو رفع كفاءة تشغيل المعدات القائمة بالمعمل بالتعاون مع منظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية "اليونيدو" .

وأوضح أن المعمل يقوم بدور حيوى واستراتيجى فى توفير الجانب الأكبر من احتياجات محافظات الصعيد من المنتجات البترولية المختلفة، لافتاً إلى أن المشروعات الجديدة التى تم تنفيذها مؤخراً والمشروعات التى يتم تنفيذها حالياً تمثل تجسيداً قوياً وراسخاً لرؤية قطاع البترول المستقبلية وعنايته بالصعيد.