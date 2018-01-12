أسعار النفط اليوم الجمعة 12-1-2018.. وبرنت يسجل 68.97 دولار للبرميل

أسعار النفط اليوم الجمعة 12-1-2018.. وبرنت يسجل 68.97 دولار للبرميلالجمعة، 12 يناير 2018 02:24 م
نفط - أرشيفية
كتب أحمد أبو حجر
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هبطت أسعار النفط اليوم الجمعة 12-1-2018، من أعلى مستوى منذ ديسمبر 2014 الذى سجلته أمس الخميس وبلغ 70.05 دولار للبرميل لخام برنت.
وسجلت العقود الأجلة لخام القياس العالمى مزيج برنت نحو 68.97 دولار للبرميل، فيما بلغت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكى نحو 63.34 دولار للبرميل. وكان الخام ارتفع يوم الخميس إلى أعلى مستوياته منذ أواخر 2014 عند 64.77 دولار للبرميل.
تخفيضات أوبك
ومازالت أوضاع سوق النفط بشكل عام قوية لأسباب أبرزها استمرار تخفيضات الإنتاج التي تقودها منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) وروسيا.
واتفقت منظمة الدول المصدرة للنفط اوبك وعلى رأسها المملكة العربية السعودية ، مع عدد من كبار المنتجين المستقلين على رأسهم روسيا تخفيض انتاج النفط بنحو 1.8 مليون برميل يوميا، منذ بداية يناير 2017، تنتهى بنهاية العام الجارى ، وهو ما عزز من انخفاض مخزونات النفط العالمية، ودعم أسواق واسعار النفط العالمية.
انخفاض واردات الصين النفطية
وقال تجار إن البيانات النفطية الصينية الضعيفة نسبيا ضغطت على الأسعار. وانخفضت واردات الصين من النفط الخام في ديسمبر إلى 33.7 مليون طن، أو ما يعادل 7.97 مليون برميل يوميا، مقارنة مع 37.04 مليون طن في نوفمبر وفق ما أظهرته بيانات الجمارك يوم الجمعة.
في الوقت ذاته، سجلت صادراتها من المنتجات النفطية مستوى قياسيا بلغ 6.17 مليون طن.
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