أسعار الذهب اليوم الجمعة 12 – 1 – 2018 وعيار 21 يسجل أعلى مستوى فى 3 أشهر





كتب – إسلام سعيد

ارتفعت أسعار الذهب فى التعاملات الصباحية اليوم الجمعة 12 – 1 – 2018 بقيمة 3 جنيهات، ليسجل عيار 21 وهو الأكثر انتشارا فى مصر 648 جنيها، وهو أعلى مستوى للذهب خلال 3 أشهر، مدفوعا بارتفاع السعر العالمى للأوقية بنسبة أكثر من 5 %.

وقال إيهاب واصف عضو مجلس إدارة شعبة الذهب بالغرفة التجارية، إن الذهب ارتفع عالميًا أكثر من 5% خلال شهر، لافتا إلى أنه بهذا الارتفاع يكون الذهب اتجه نحو الصعود للأسبوع الخامس على التوالى ليسجل الذهب 1327 دولار للأوقية.

وأضاف واصف اليوم الجمعة، إن هناك ضعف كبير لأداء الدولار أمام العملات الرئيسية الأخرى و بالأخص الين اليابانى وهو ما دفع المعدن الأصفر للتعافى بهذا الشكل.

وأصبحت أسعار الذهب فى مصر كالتالى:

عيار 18 : 555 جنيه

عيار ٢١ : 648 جنيه

عيار ٢٤ : 740 جنيه

الجنيه : 5184 جنيه

السعر العالمى : 1327 دولار

أسعار الذهب تتأثر فى مصر، بما تشهده الأوقية العالمية من تغيرات سواء ارتفاعا أو انخفاضا، والأوقية تتأثر بسعر الدولار فى البورصات، فكلما ارتفع سعر الدولار تراجعت الأوقية والعكس صحيح، إلى جانب تأثر الأوقية بالمتغيرات الاقتصادية العالمية.

وقالت شركة سنتامين الأسترالية، إن احتياطى الذهب بمنجم السكرى ارتفع إلى 8 ملايين أوقية، بعد زيادة الإنتاج بمقدار مليون أوقية فى الفترة من يونيو عام 2015 وحتى يونيو العام الماضي، وهو ما يدعم أكثر من 20 عاما من الإنتاج المستدام بمعدلات التعدين الحالية.

وأضافت الشركة، فى تقريرها السنوى، أن إجمالى إنتاج الذهب من المنجم عام 2017 بلغ 544 ألفا و658 أوقية، حيث بلغ إنتاج الذهب فى الربع الرابع من عام 2017 إلى 154 ألفا و298 أوقية، بارتفاع 12.8٪ على أساس سنوى.

وتوقعت الشركة أن يرتفع إنتاج الذهب من منجم السكرى بمقدار 6% ليصل إلى 580 ألف أوقية خلال العام الجاري، بتكلفة إنتاج تصل إلى 555 دولار للأوقية.

يذكر أن شركة سنتامين بدأت الإنتاج من منجم السكرى عام 2009.