77% من القراء يؤيدون المطالبة بإصدار قانون لحماية اللغة العربية





فى استطلاع للرأى طرحه "اليوم السابع" على قرائه الأعزاء تحت عنوان: "هل تؤيد المطالبة بإصدار قانون لحماية اللغة العربية؟"، أيد غالبية القراء مطالبات إصدار قانون يحمى اللغة العربية.

وأيد 77% من القراء المطالبة بإصدار قانون لحماية اللغة العربية ، فيما رفض 21% منهم مطالبات الإصدار، فى الوقت الذى أعرب فيه 2% من القراء عن عدم معرفتهم بموضوع الاستطلاع.