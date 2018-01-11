77% من القراء يؤيدون المطالبة بإصدار قانون لحماية اللغة العربية

77% من القراء يؤيدون المطالبة بإصدار قانون لحماية اللغة العربيةالخميس، 11 يناير 2018 07:47 ص
الاستطلاع
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فى استطلاع للرأى طرحه "اليوم السابع" على قرائه الأعزاء تحت عنوان: "هل تؤيد المطالبة بإصدار قانون لحماية اللغة العربية؟"، أيد غالبية القراء مطالبات إصدار قانون يحمى اللغة العربية.
وأيد 77% من القراء المطالبة بإصدار قانون لحماية اللغة العربية ، فيما رفض 21% منهم مطالبات الإصدار، فى الوقت الذى أعرب فيه 2% من القراء عن عدم معرفتهم بموضوع الاستطلاع.
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