43 مصريا مرحلين من 3 دول عربية يصلون القاهرة لمخالفتهم شروط الإقامة والعمل





كتب محمد طنطاوى

استقبلت السلطات الأمنية بمطار القاهرة الدولى، 43 مرحلا مصريا بعد إقامتهم غير الشرعية ومخالفتهم لشروط العمل داخل المملكة العربية السعودية ودولة الإمارات العربية المتحدة ولبنان.

وأفاد مصدر بالمطار، أن 29 مرحلا وصلوا على متن الطائرة المصرية القادمة من جدة، كما وصل 10 على متن الطائرة الإماراتية القادمة من دبى، و 4 آخرين على متن الطائرة المصرية القادمة من بيروت.

أمر اللواء طه بيومى، مساعد وزير الداخلية لأمن المطار، بتشكيل فريق متخصص من ضباط الإدارات المعنية لسرعة إنهاء إجراءات وصولهم واتخاذ الإجراءات القانونية، حيث تبين طلب 9 منهم لتنفيذ أحكام قضائية.

وأقر المرحلون فى المناقشات التى جرت معهم أن السلطات الأمنية السعودية والإماراتية واللبنانية ألقت القبض عليهم بعد إقامتهم غير الشرعية ومخالفتهم لشروط العمل والاقامة.