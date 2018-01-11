326 مليون جنيه إيرادات جمارك الدخان بالقاهرة فى الربع الأخير من 2017





كتب أحمد يعقوب

بلغ عدد الحاويات الواردة للإدارة العامة لجمارك الدخان بالقاهرة برئاسة كامل على متولى مدير عام الإدارة العامة لجمارك الدخان خلال شهور أكتوبر ونوفمبر وديسمبر 2017 ( الربع الأخير من العام )572 حاوية دخان خام واردة بنظام الترانزيت للتخزين بعدد طرود إجمالى 56213 طرد بوزن اجمالى 11ألف 359 طن و507 كيلوجرام.

كما تم الافراج عن 448 شهادة سحب جزئيه بعدد 28 ألف و806 طرد بوزن إجمالى 6 آلاف و20 طن و481 كيلوجرام

وبلغ إجمالى الضرائب والرسوم الجمركية المحصلة بالإدارة العامة لجمارك الدخان بالقاهرة خلال شهور أكتوبر ونوفمبر وديسمبر 2017 حوالى 46 مليون و309 ألف و 241 جنيه.

بينما بلغ إجمالي الضرائب على القيمة المضافة المحصلة خلال نفس الفترة 277 مليون و 497 ألف و 911 جنيه وإجمالى ضرائب الأرباح الصناعية والتجارية المحصلة مليون و567 ألف و 652 جنيه والرسوم المحصلة لحساب غرفة الأدخنة مليون و567 ألف و 652 جنيه وإجمالى المصاريف الإدارية ودمغة تنمية الموارد والدمغة النسبية والنوعية المحصلة 8 آلاف و807 جنيه، وبذلك يبلغ إجمالي الإيرادات المحصلة بجمارك الدخان بالقاهرة خلال الربع سنة الأخير من عام 2017 حوالى 326 مليون و949 ألف و163.

وخلال الفترة نفسها بلغت قيمة الصادرات بالإدارة العامة لجمارك الدخان بالقاهرة 15 مليون و450 ألف و 295 جنيه.