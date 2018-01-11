30 يناير.. آخر موعد لتسليم أراضى الإسكان الاجتماعى والمتميز بالعاشر





كتب أحمد حسن

حددت وزارة الإسكان نهاية الشهر الجارى آخر موعد لتسليم أراضى الإسكان الاجتماعى والمتميز بمدينة العاشر من رمضان.

وكان جهاز العاشر من رمضان قد بدأ الاثنين الماضى، تسليم قطع الأراضى السكنية بالحى (13) بالمجاورة (88) إسكان متميز، والحى (29) بالمجاورة الأولى إسكان اجتماعى، والحى (31) بالمجاورة الأولى إسكان اجتماعى، والتى تم تخصيصها بالقرعة العلنية التكميلية، التى تم إجراؤها بتاريخ (5، 14، 15)/11/2017، وذلك حتى يوم الثلاثاء 30/1/2018.

وقال المهندس عادل سعيد النجار، رئيس جهاز تنمية مدينة العاشر من رمضان: إنه سيتم تسليم قطع أراضى الحى (13) بالمجاورة (88) إسكان متميز، من 303: 320 يوم الاثنين 8/1/2018 والقطع من 321: 337 يوم الثلاثاء 9/1/2018، وسيتم تسليم قطع أراضى الحى (29) بالمجاورة الأولى إسكان اجتماعى، من 570: 594 يوم الأربعاء 10/1/2018، والقطع من 595: 619 يوم الخميس 11/1/2018، والقطع من 620: 644 يوم الأحد 14/1/2018، والقطع من 645: 669 يوم الاثنين 15/1/2018، والقطع من 670: 684، بالإضافة إلى المتخلفين عن الاستلام فى المواعيد المحددة، يوم الثلاثاء 16/1/2018.

وأضاف: سيتم تسليم قطع أراضى الحى (31) بالمجاورة الأولى إسكان اجتماعى، من 517: 541 يوم الأربعاء 17/1/2018، والقطع من 542: 566 يوم الخميس 18/1/2018،والقطع من 567: 591 يوم الأحد 21/1/2018، والقطع من 592: 616 يوم الاثنين 22/1/2018، والقطع من 617: 641 يوم الثلاثاء 23/1/2018 والقطع من 642: 670 يوم الأربعاء 24/1/2018، موضحًا أنه تم تخصيص أيام الأحد 28/1/2018، والاثنين 29/1/2018، والثلاثاء 30/1/2018، لمن تخلف عن الاستلام فى المواعيد المحددة.