ولى عهد أبوظبى يبحث هاتفيا مع رئيس وزراء إيطاليا المستجدات الإقليمية





(أ ش أ)

بحث ولى عهد أبوظبي، نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة الإماراتية الشيخ محمد بن زايد آل نهيان خلال اتصال هاتفى اليوم الخميس، مع رئيس الوزراء الإيطالى باولو جينتيلوني، آخر التطورات والمستجدات على الساحتين الإقليمية والدولية وعددا من القضايا ذات الاهتمام المشترك.

وذكرت وكالة الأنباء الإماراتية "وام" أن الجانبين بحثا - أيضا - تعزيز علاقات الصداقة والتعاون بين البلدين وسبل تدعيمها وتطويرها بما يحقق المصالح المتبادلة